Juventus rusza po gwiazdę Realu Madryt. Mourinho może mu otworzyć drzwi

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus ma plan na gwiazdę Realu

Bernardo Silva nie może liczyć na regularną grę w zespole Jose Mourinho, co może otworzyć przed Juventusem szansę na transfer. Według ostatnich wieści TUTTOmercatoWEB włoski klub obserwuje sytuację 32-latka i widzi w nim zawodnika, który mógłby wzmocnić drugą linię drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego. Na razie nie rozpoczęto jednak oficjalnych negocjacji.

Portugalczyk ma atuty, które mogą przekonać włoskich działaczy. Potrafi występować na kilku pozycjach w środku pola, dobrze radzi sobie z rozgrywaniem piłki i ma za sobą dziewięć sezonów w Manchesterze City. Problemem pozostają jednak finanse. Juventus miałby rozważyć wypożyczenie, przy którym Real nadal pokrywałby część wynagrodzenia zawodnika.

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Ograniczona liczba minut może skłonić Bernardo Silvę do przemyślenia swojej sytuacji. W tym sezonie rozegrał siedem oficjalnych spotkań, spędzając na boisku łącznie 302 minuty. Nie zdobył bramki, ale zanotował asystę. W starciu z Romą pojawił się na murawie z ławki rezerwowych i pomógł Realowi poprawić grę, a madrycki zespół ostatecznie wygrał 4:3 po odrobieniu strat.

Na ten moment nie ma jednak sygnałów, że Silva zamierza odejść z Realu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku, a ewentualna styczniowa przeprowadzka wymagałaby uzgodnienia warunków przez wszystkie strony. Wiele zależy od tego, czy Mourinho w kolejnych tygodniach da Portugalczykowi więcej okazji do gry. Jeśli jego rola się nie zmieni, Juventus może wrócić do tematu zimą.