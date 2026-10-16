Widzew Łódź zagra z Wisłą Kraków w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Piątkowe spotkanie rozpocznie się godzinie 20:30, a obie drużyny przystąpią do niego z kadrowymi osłabieniami.

fot. SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew i Wisła szykują się na starcie

Widzew Łódź podejmie Wisłę Kraków w starciu, które przyciąga uwagę kibiców obu klubów. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, ale trener nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Po drugiej stronie Biała Gwiazda również musi uwzględnić absencje przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Przewidywane składy pokazują, na jakie rozwiązania mogą zdecydować się szkoleniowcy.

W ekipie z Łodzi zabraknie prawdopodobnie: Szymona Czyża, Carlosa Issaca, Lucasa Leragera oraz Paulinho. To ogranicza pole manewru przy wyborze składu, szczególnie w środku pola i na pozycjach. W proponowanym ustawieniu Widzew ma zagrać z jednym wysuniętym napastnikiem, którego wspierać będą zawodnicy ustawieni za jego plecami i na skrzydłach.

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Wisła przyjedzie do Łodzi najpewniej bez Eliego Youana i Macieja Kuziemki. W przewidywanej jedenastce gości Angel Rodado ma odpowiadać za wykańczanie akcji, a za jego plecami pojawią się Marko Bozić, Julius Ertlthaler i Frederico Duarte.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od lutego 2024 roku. Wówczas górą była Wisła, która pokonała Łodzian w starciu krajowego pucharu po dogrywce (2:1).

Przewidywane składy:

Widzew Łódź (4-2-3-1): Drągowski – Gazibegović, Wiśniowski, Kapuadi, Garcia – Biuk, Alvarez, Shehu, Kornvig, Fornalczyk – Świderski

Wisła Kraków (4-2-3-1): Łubik – Krzyżanowski, Grujcić, Uryga, Giger – Igbekeme, Duda – Bozić, Ertlthaler, Duarte – Rodado.