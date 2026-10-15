Juventus ma swojego idealnego trenera. Llorente wskazał faworyta

20:19, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus może jeszcze doczekać się powrotu Antonio Conte. Fernando Llorente w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" wskazał Włocha jako idealnego kandydata dla turyńskiego klubu.

Piłkarze Juventusu
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fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Antonio Conte znów w Juventusie? Padła odważna prognoza

Juventus w ostatnich latach szuka sposobu na odzyskanie dawnej pozycji, a trener Antonio Conte ponownie pojawia się w kontekście przyszłości zespołu. Fernando Llorente, który współpracował z Włochem w latach 2013-2015, wierzy, że ponowne połączenie obu stron jest tylko kwestią czasu. W tym okresie drużyna sięgnęła po mistrzostwo Włoch.

Hiszpan nie ukrywa, że wysoko ceni umiejętności włoskiego szkoleniowca. Wypowiadając się dla „La Gazzetta dello Sport”, były piłkarz nie szczędził pochwał w kierunku Conte. – Prędzej czy później wróci do domu. Jest idealnym trenerem dla Juventusu. Antonio jest mistrzem klasy światowej: on i Carlo Ancelotti to najlepsi trenerzy, jakich miałem – przekazał Llorente.

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Spekulacje na temat ewentualnego powrotu Conte nabrały rozgłosu po jego wypowiedziach dotyczących pracy w klubie, który chce nawiązać do swojej historii. Taki opis pasuje do Juventusu, z którym szkoleniowiec odnosił sukcesy i którego realia doskonale zna. Na razie nie oznacza to jednak, że zmiana na stanowisku trenera w Turynie jest przesądzona.

Llorente zwrócił również uwagę na sytuację obecnego szkoleniowca. Luciano Spalletti odpowiada dzisiaj za wyniki Bianconerich i to na poprawie gry zespołu powinien koncentrować się w swojej pracy. Zdaniem byłego napastnika rozważania dotyczące przyszłości Conte nie powinny odciągać uwagi od bieżących zadań drużyny. Powrót doświadczonego trenera do klubu z Allianz Stadium pozostaje zatem interesującym scenariuszem, ale Juventus musi najpierw skupić się na teraźniejszości.

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