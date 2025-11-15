PSG straciło zainteresowanie gwiazdą Barcelony. To mógł być hit transferowy

PSG chciało pozyskać Erica Garcię. Jak jednak podaje Mundo Deportivo, obrońca dobrze czuje się w Barcelonie i chce zostać w klubie na kolejne lata.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Eric Garcia chce przedłużyć kontrakt z Barceloną

Eric Garcia w ostatnich miesiącach zrobił duże postępy i jest teraz jednym z najważniejszych zawodników w drużynie Hansiego Flicka. 24-latek, który cieszy się zaufaniem niemieckiego szkoleniowca, może występować na kilku pozycjach. Hiszpan gra jako stoper, prawy obrońca, a czasem jako defensywny pomocnik. Nic więc dziwnego, że Barcelona chce przedłużyć z nim kontrakt.

Obecna umowa wszechstronnego zawodnika obowiązuje tylko do końca sezonu, co wzbudziło zainteresowanie kilku duzych klubów, m.in. Paris Saint-Germain. Garcia otrzymał propozycję przejścia Parc des Princes, jednak ją odrzucił.

Według informacji „Mundo Deportivo” PSG długo obserwowało piłkarza. Paryżanie chcieli ruszyć po niego już w styczniu, a jeśli nie udałoby się wtedy, planowali pozyskać go latem. Jednak obrońca Blaugrany nie wyraził zainteresowania przeprowadzką, dlatego francuski gigant zrezygnował z tego planu. Wygląda na to, że PSG nie będzie już naciskało na transfer 24-latka.

Priorytetem Garcii jest Barcelona. Obecnie trwają prace nad nowym kontraktem, który może obowiązywać do 2029 roku. Szczegóły wciąż są ustalane, ale wszystko wskazuje na to, że zawodnik zostanie w klubie na kolejne lata.

