Haaland trafi do Barcelony? Gigant poznał odpowiedź

Barcelona rozważa sprowadzenie nowego napastnika. Jak podaje Mundo Deportivo, klub bierze pod uwagę kilka opcji.

Barcelona marzy o Erlingu Haalandzie

Barcelona coraz mocniej rozważa wzmocnienie ataku. Kontrakt Roberta Lewandowskiego wygaśnie po zakończeniu sezonu, więc hiszpański gigant chce być przygotowany na ewentualne odejście kapitana reprezentacji Polski.

Duma Katalonii szuka zawodnika, który przejmie rolę lidera ofensywy. Według doniesień „Mundo Deportivo” największym marzeniem działaczy Blaugrany jest Erling Haaland.

Jednak kontrakt napastnika Manchesteru City obowiązuje do 2034 roku. W związku z tym Barcelona uważa ten ruch za nierealny. Choć Laporta wciąż bardzo ceni Norwega, a jego relacje z otoczeniem piłkarza pozostają dobre, to transakcja wydaje się niemożliwa do sfinalizowania w obecnych realiach finansowych hiszpańskiego giganta.

Dlatego klub rozgląda się za innymi opcjami. Na liście życzeń znajdują się tacy zawodnicy jak Julian Alvarez, Harry Kane, Victor Osimhen i Serhou Guirassy. Pod uwagę brany jest także Etta Eyong z Levante jako tańsza, ale perspektywiczna opcja.

Priorytetem jest znalezienie napastnika, który w będzie pasował do stylu drużyny prowadzonego przez Hansiego Flicka i pozwoli jej walczyć o kolejne trofea.

