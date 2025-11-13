Eric Garcia otrzymał propozycję od PSG. Hiszpan zdecydował

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

FC Barcelona zatrzyma Erika Garcię

Kontrakt Erika Garcii z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Ewentualna możliwość pozyskania tego zawodnika bez kwoty odstępnego to nie lada okazja na rynku transferowym, dlatego jego sytuację w kontekście nadchodzącego letniego okienka monitoruje wiele europejskich klubów. Wśród zainteresowanych wymienia się między innymi francuskie Paris Saint-Germain, a także zespoły z Serie A – Inter Mediolan oraz Como 1907.

Jednak wszystko wskazuje na to, że wymienione zespoły będą musiały obejść się smakiem. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 24-letni stoper podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jego zamiarem jest kontynuowanie kariery w stolicy Katalonii i lada moment ma podpisać nowy kontrakt z Barceloną, która bardzo chce zatrzymać go na dłużej. Rozmowy na temat prolongaty umowy są na zaawansowanym etapie, a zawodnik odrzucił lukratywną ofertę od PSG.

Eric Garcia rozpoczynał swoją przygodę z futbolem w akademii La Masia, jednak w latach 2017-2021 reprezentował barwy Manchesteru City. Następnie wrócił na Camp Nou, gdzie gra do dzisiaj, z przerwą na wypożyczenie do Girony w sezonie 2023/2024. W obecnej kampanii ceniony defensor rozegrał 16 meczów i zdobył 1 bramkę. Wartość rynkowa wszechstronnego piłkarza wynosi około 25 milionów euro.