Barcelona dogaduje szczegóły. Ulubieniec Flicka nie zmieni klubu

Barcelona dogaduje szczegóły i wkrótce podpisze nową umowę ze swoim obrońcą. Eric Garcia był celem PSG, ale zostanie w ekipie Hansiego Flicka - potwierdza "Sport".

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony i Hansi Flick

Garcia zapracował na nową umowę. Barcelona go nagrodzi

Barcelona musi zaplanować przyszłość zawodników, którym w przyszłym roku wygasają umowy. W tej grupie są chociażby Robert Lewandowski czy Andreas Christensen. Ostateczne decyzje w ich tematach jeszcze nie zapadły, choć w tym momencie znacznie bliżej im do odejścia. Zupełnie inaczej jest w przypadku Erica Garcii, który cieszy się wielkim zaufaniem ze strony Hansiego Flicka.

Hiszpański obrońca rozpoczął sezon w wyjściowym składzie, wygrywając rywalizację na prawej stronie z Julesem Kounde. Później był przesuwany również do środka, gdzie tworzył duet stoperów z Pau Cubarsim. Cechuje go wielka wszechstronność, bowiem może zagrać na dobrym poziomie nawet na kilku pozycjach. Flick nie ma wątpliwości, że to jeden z najważniejszych zawodników w całej drużynie.

Przyszłość Garcii przez pewien czas była niepewna, bowiem Barcelona nie prowadziła prac w sprawie przedłużenia kontraktu. Te ruszyły dopiero niedawno, a lada moment powinny zakończyć się powodzeniem. „Sport” twierdzi, że strony są o krok od porozumienia, a nowa umowa ma obowiązywać do połowy 2029 roku i zawierać opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Blaugrana tym samym skutecznie odstraszy Paris Saint-Germain, które widziało Garcię u siebie. Szczególnym zwolennikiem tego transferu był Luis Enrique.