PSG naciska na Barcelonę. Padła data i kwota wielkiego transferu

Paris Saint-Germain wyznaczyło datę transferu, a FC Barcelona wyceniła Ferrana Torresa. Jak podaje Sport, paryski klub chce ściągnąć napastnika przed 12 sierpnia. Blaugrana przyjmie ofertę o wartości ok. 55 mln euro, jeśli piłkarz nie zgodzi się na nowy kontrakt.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Ferran Torres coraz bliżej transferu do PSG

Ferran Torres został bohaterem narodowym w Hiszpanii, prowadząc kadrę La Furia Roja do tytułu mistrza świata. Jego gol w finale przeciwko Argentynie przesądził o wyniku spotkania. Mimo to zawodnik rozważa wyjazd z ojczyzny i opuszczenie FC Barcelony. Obecnie trwają rozmowy na temat nowego kontraktu, ponieważ obecna wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Torres jest przekonany, że w Barcelonie nie do końca jest doceniany. Liczył, że po odejściu Roberta Lewandowskiego, to właśnie on zostanie pierwszym wyborem na pozycję napastnika. Natomiast klub priorytetowo chce ściągnąć Juliana Alvareza.

Ten fakt mocno wpłynął na Hiszpana, który rozgląda się za nowym klubem. Zainteresowanie wyraził Paris Saint-Germain, a piłkarz jest pozytywnie nastawiony na przeprowadzkę do francuskiego giganta. Dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów mocno naciska na transfer. Według dziennika Sport chcą sfinalizować transakcję przed 12 sierpnia, gdy Torres ma wrócić do treningów w Barcelonie.

Barcelona chce go zatrzymać, ale nową umowę może podpisać z nim dopiero we wrześniu. Jeśli w nadchodzących tygodniach nie dojdą z nim do porozumienia, mogą zdecydować się na sprzedaż. Przekona ich do tego kwota rzędu 55 milionów euro.