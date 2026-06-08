PSG chce gwiazdę z Premier League. W grze również Arsenal

Paris Saint-Germain rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami przed nową kampanią. Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest jest przymierzany do zdobywców Ligi Mistrzów - ujawnia "The Sun".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Morgan Gibbs-White łączony z PSG

Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu sięgnęło po triumf w Lidze Mistrzów. Luis Enrique nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejne transfery, które mają zapewnić klubowi utrzymanie się na absolutnym szczycie. W orbicie zainteresowań francuskiego giganta regularnie pojawiają się nowe nazwiska.

Wcześniej media wymieniały m.in. Eli Juniora Kroupiego z AFC Bournemouth czy Yana Diomande z RB Lipsk. Teraz na listę życzeń PSG trafił gwiazdor z Premier League. Według informacji „The Sun”, Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest znalazł się na radarze paryskiego klubu, który rozważa złożenie konkretnej oferty za angielskiego pomocnika.

Arsenal również bacznie monitoruje sytuację 6-krotnego reprezentanta Anglii. 23-latek miał znakomity sezon w barwach Nottingham Forest. W 53 występach zdobył 18 bramek i dorzucił siedem asyst. Klub z City Ground zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoją gwiazdą.

Kierownictwo Nottingham może oczekiwać za pomocnika ponad 70 milionów euro. Warto przypomnieć, że Morgan Gibbs-White trafił na City Ground cztery lata temu z Wolverhampton Wanderers za około 30 milionów euro. Od tego czasu stał się jednym z liderów drużyny i jednym z najbardziej kreatywnych zawodników w Premier League. Pomocnik wcześniej reprezentował barwy Sheffield United i Swansea City.