Arsenal szykuje hit transferowy. Poluje na gwiazdę Premier League

14:21, 7. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Sun

Arsenal zainteresował się pomocnikiem Nottingham Forest, Morganem Gibbsem-Whitem - podaje gazeta The Sun. 26-letni pomocnik jest wyceniany na 70 milionów euro.

Mikel Arteta
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Morgan Gibbs-White łączony z Arsenalem

Arsenal wywalczył mistrzostwo Premier League w minionym sezonie, jednak władze klubu nie zamierzają spoczywać na laurach. Londyńczycy planują dalsze wzmacnianie składu podczas letniego okienka transferowego, aby w kolejnej kampanii ponownie liczyć się w walce o najważniejsze trofea na krajowym i europejskim podwórku. Jednym z głównych celów transferowych zespołu z Emirates Stadium jest zwiększenie rywalizacji w środku pola. Sztab szkoleniowy uważa, że dodatkowa jakość w tej formacji może pomóc drużynie utrzymać wysoki poziom przez cały sezon.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do Arsenalu jest Morgan Gibbs-White. Pomocnik Nottingham Forest od kilku sezonów prezentuje bardzo wysoką formę i należy do czołowych zawodników na swojej pozycji w Premier League. 26-letni Anglik odegrał ważną rolę w utrzymaniu zespołu The Tricky Trees w elicie, a teraz może być gotowy na wykonanie kolejnego kroku w swojej karierze. Jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 70 milionów euro.

Gibbs-White, który w zakończonym sezonie zdobył 18 bramek i zanotował siedem asyst, reprezentuje barwy Nottingham Forest od sierpnia 2022 roku. Wówczas przeniósł się na City Ground z Wolverhampton Wanderers za około 30 milionów euro. Sześciokrotny reprezentant Anglii szybko stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, jednak przyszłość utalentowanego pomocnika pozostaje otwarta.

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