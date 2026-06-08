FC Barcelona może stracić skrzydłowego. Kolejne kluby chcą zawodnika

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji może odejść z Barcelony. Szwed czeka na ruch klubu

FC Barcelona pozyskała Roony’ego Bardghjiego z FC Kopenhaga przed sezonem 2025/2026 za 2,5 mln euro. 20-letni skrzydłowy trafił do katalońskiego giganta początkowo z myślą o grze w rezerwach. Jednak szybko zwrócił na siebie uwagę Hansiego Flicka, który zdecydował się włączyć Szweda do pierwszej drużyny.

Sytuacja zawodnika nie jest łatwa na Camp Nou. Obecność Lamine’a Yamala na prawej stronie ofensywy znacząco ogranicza Bardghjiemu możliwość regularnych występów. Nawet w momentach, gdy Yamal był kontuzjowany, Szwed nie potrafił w pełni wykorzystać otrzymanych szans.

W efekcie w katalońskim klubie coraz częściej mówi się o konieczności wypożyczenia skrzydłowego. Najbardziej zaawansowane rozmowy prowadzi obecnie Ajax Amsterdam. Sytuację monitorują również kluby z Hiszpanii. Wśród zainteresowanych zespołów wymienia się m.in. Real Betis oraz Celtę Vigo. W kontekście przyszłości Bardghjiego wchodzi przede wszystkim wypożyczenie, choć nie wyklucza się także transferu definitywnego z opcją odkupu.

Roony Bardghji czeka na rozwiązanie swojej przyszłości. Kilka klubów jest nim zainteresowanych. W grę głównie wchodzi wypożyczenie, ale odejście definitywne z zachowaniem opcji odkupu nie jest wykluczone. [@mundodeportivo] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 8, 2026

Dotychczas Bardghji rozegrał łącznie 872 minuty we wszystkich rozgrywkach. W 28 spotkaniach zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Jego umowa na Camp Nou obowiązuje do czerwca 2029 roku. Szwed pokazuje przebłyski swojego talentu, ale wszystko wskazuje na to, że Barcelona zdecyduje się na jego czasowe odejście.