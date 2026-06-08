Widzew Łódź chce dwóch piłkarzy Górnika Zabrze! Ujawniono nazwiska

Widzew Łódź umieścił na liście życzeń dwóch kluczowych zawodników Górnika Zabrze. Według serwisu Meczyki.pl są to Maksym Chłań oraz Patrik Hellebrand. Pierwszy z nich może ksoztować aż 3 mln euro.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Hellebrand i Chłań z Górnika Zabrze na liście życzeń Widzewa Łódź

Górnik Zabrze w minionym sezonie był jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Podopieczni Michala Gasparika sięgnęli po historyczny triumf w STS Pucharze Polski. Z kolei w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy zajęli 2. miejsce, zapewniając sobie prawo gry w Lidze Mistrzów. Kluczowymi piłkarzami Trójkolorowych byli Maksym Chłań i Patrik Hellebrand. Obaj znaleźli się na radarze innego zespołu.

Hellebrand oraz Chłań cieszą się zainteresowaniem Widzewa Łódź, który po fatalnym sezonie szuka wzmocnień. Łódzki klub nie będzie miał problemu, żeby wyciągnąć wspomnianych piłkarzy. W kontraktach obu graczy wpisana jest klauzula odstępnego.

Jak informuje serwis Meczyki.pl, za Hellebranda należy zapłacić 1,7 mln euro, żeby go sprowadzić. Zdecydowanie więcej będzie kosztować Chłań, który jest do wzięcia za 3 miliony euro. Biorąc pod uwagę ostatnie wydatki, Widzew Łódź może sobie pozwolić na takie transfery. Co więcej, doszło do kontaktu z przedstawicielami zawodników i osiągnięto nawet porozumienie ws. warunków umowy.

W minionym sezonie Hellebrand zagrał w 39 spotkaniach, strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Z kolei Chłań zanotował 8 bramek i 6 asyst w 32 meczach. Warto dodać, że czeski piłkarz ma także opcję zagraniczną, ponieważ interesuje się nim turecki Bursaspor.