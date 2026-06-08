Manchester United przygotowali ofertę. Fortuna za gwiazdę Newcastle

Manchester United wyszedł na prowadzenie w wyścigu o pomocnika Newcastle. Ich celem transferowym jest Sandro Tonali. Czerwone Diabły przygotowały ofertę o wartości 80 milionów funtów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Man United rusza z ofertą. 80 mln funtów za Sandro Tonaliego

Manchester United po awansie do Ligi Mistrzów ambitnie podszedł do kwestii transferów przed startem nowego sezonu. Coraz bliżej wydaje się pozyskanie nowego pomocnika. Piłkarzem 3. drużyny Premier League ma zostać Ederson. Czerwone Diabły zapłacą Atalancie ok. 45 milionów euro. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyny piłkarz, który wzmocni środek pola.

W planach jest także ściągnięcie drugiego pomocnika. Tym razem będzie to zdecydowanie głośniejszy ruch. Z informacji portalu caughtoffside.com wynika, że Manchester United przygotował ofertę za Sandro Tonaliego z Newcastle.

Na Old Trafford widzą w nim idealnego piłkarza w kontekście zastąpienia Casemiro. Reprezentant Włoch ma dopiero 26 lat, więc mógłby stanowić o sile zespołu przez wiele sezonów. Manchester United jest gotów zaproponować na start 80 milionów funtów. Problem w tym, że Newcastle nie ma w planach sprzedaży piłkarza. Sroki wyceniły go na 100 milionów funtów i tylko oferta w okolicach tej kwoty zostanie poddana analizie. Dużo będzie zależeć od tego, czy sam Tonali będzie chciał zmienić klub. Po słabym sezonie nie można tego wykluczyć.

Sandro Tonali trafił na St. James Park latem 2023 roku. Pierwszy sezon opuścił praktycznie w całości, gdy został zawieszony w związku z aferą bukmacherską. Łącznie rozegrał dla Newcastle 110 meczów, strzelił 10 bramek i zanotował 10 asyst.