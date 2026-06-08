Gigant chce wykupić Rashforda z Man United. Jednak nie Barcelona

10:31, 8. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Christian Falk / Bild

Marcus Rashford prawdopodobnie nie zostanie w Barcelonie. Pojawił się inny gigant, który chce wykupić go z Man United. Christian Falk donosi, że Bayern Monachium jest gotów zapłacić 34,5 mln funtów.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Bayern Monachium zgodził się zapłacić 34,5 mln funtów za Rashforda

Marcus Rashford miniony sezon spędził na wypożyczeniu w FC Barcelonie. Transfer do Hiszpanii był dość niespodziewany, ponieważ wcześniej Katalończycy rozważali takie nazwiska jak Nico Williams czy Luis Diaz. Ostatecznie decyzja o ściągnięciu Anglika okazała się dobrym wyborem. Skrzydłowy strzelił 14 goli i zanotował 14 asyst w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Z początku wydawało się, że Barcelona skorzysta z możliwości wykupu. Jednak w ostatnim czasie ku dużemu zaskoczeniu Blaugrana postanowiła kupić innego zawodnika na skrzydło. Za kwotę 80 milionów euro sprowadzili Anthony’ego Gordona.

Co więc czeka Rashforda? Oficjalnie, ale tylko w teorii wróci do Manchesteru United. Na Old Trafford raczej nie wiążą z nim przyszłości, więc istnieje duża szansa, że ponownie zmieni otoczenie. Z najnowszych informacji wynika, że nie będzie to FC Barcelona.

Według znanego dziennikarza Christiana Falka reprezentant Anglii znalazł się w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec zgodził się na warunki Man United i jest gotów zapłacić 34,5 mln funtów. Problem leży w wynagrodzeniu samego piłkarza. Rashford inkasuje 325 tysięcy funtów tygodniowo. Tyle Bawarczycy na pewno nie zapłacą, zwłaszcza że widzą w nim jedynie zmiennika.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości