Manchester City nie rezygnuje. Wciąż chce rewelację Premier League

20:15, 13. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Źródło:  TEAMtalk

Manchester City w niedalekiej przyszłości może wzmocnić atak. Na celowniku The Citizens znalazła się rewelacja Premier League. A jest nią Igor Thiago z Brentfordu - przekazuje "TEAMtalk".

Igor Thiago nadal łączony z Manchesterem City

Manchester City od lat może być spokojny o obsadę pozycji napastnika. The Citizens w 2022 roku zapłacili aż 60 milionów euro za Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Od tej pory norweski snajper jest gwarancją goli. Władze z Etihad Stadium jednak od pewnego czasu rozglądają się za zmiennikiem dla 25-latka, który po części odciąży jego boiskowe obowiązki.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru City przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż The Citizens ma na oku nowego napastnika. Ich trop prowadzi do ligowego rywala. W kręgu zainteresowań władz z Etihad Stadium znalazł się Igor Thiago, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu. Brazylijczyk od miesięcy jest obserwowany przez popularnych Obywateli.

Postać Igora Thiago nie jest tajemnicza dla Manchesteru City. W zasadzie zainteresowanie napastnikiem Brentfordu nie jest przypadkowe. Brazylijczyk jest rewelacją trwającej kampanii Premier League. Zawodnik walczy o czołowe lokaty w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Czas pokaże, czy The Citizens finalnie sprowadzą 24-latka.

Igor Thiago w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Brentfordu. Statystyki Brazylijczyka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 18 trafień, a także jedną asystę.

