Polonia Bytom w porównaniu do rundy jesiennej jest tej wiosny nie do poznania. Skutkuje to tym, że finalnie do kolejnych spotkań Niebiesko-czerwoni przystąpią z nowym trenerem.

Patryk Czubak zakończył współpracę z Polonią Bytom

Polonia Bytom po zimowej przerwie przystępowała do ligowych meczów w Betclic 1. Lidze z pozycji wicelidera rozgrywek. To zasługa trenera Łukasza Tomczyka, który zbudował świetnie funkcjonujący mechanizm, który się nie zacinał. Później jednak młody szkoleniowiec otrzymał ofertę nie do odrzucenia z Rakowa Częstochowa i władze śląskiego klubu musiały szukać planu B. Finalnie wybór padł na Patryka Czubaka i po czasie okazało się, że to nie była dobra decyzja. Ostatecznie władze klubu ogłosiły zakończenie współpracy z trenerem.

„Z dniem 26 marca Patryk Czubak przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Polonii Bytom. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron” – brzmi komunikat opublikowany w mediach społecznościowych.

„Trenerowi Czubakowi dziękujemy za zaangażowanie i pracę wykonaną w naszym klubie i życzymy powodzenia na dalszej sportowej drodze” – czytamy dalej.

32-latek prowadził Polonię łącznie w sześciu spotkaniach, notując bilans na poziomie 0,33 punktu na mecz. Czubak objął stery nad drużyną 5 stycznia. Chociaż miał kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku, to zakończył swoją pracę po 2,5 miesiąca.

Jak na razie personalia nowego szkoleniowca nie są znane. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat planów klubu. Debiut nowego trenera może mieć miejsce przy okazji starcia bytomian z Miedzią Legnica.