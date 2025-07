Polak na wylocie z klubu. Dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Damian Szymański

Damian Szymański tego lata zmieni klub

Damian Szymański to jeden z tych piłkarzy, którzy balansują gdzieś na granicy reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik AEK-u Ateny dostaje powołania do kadry narodowej, ale trudno o nim powiedzieć, że jest etatowym reprezentantem kraju. Do tej pory 30-letni zawodnik rozegrał łącznie 18 spotkań, ale ostatni raz Biało-Czerwoną koszulkę ubierał w rywalizacji z Turcją przed Euro 2024.

Niemniej kariera klubowa Szymańskiego znalazła się na zakręcie. Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego z „TVP Sport”, defensywny pomocnik jest na wylocie ze swojego klubu. AEK Ateny dał mu bowiem wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Być może Polak wróci więc do PKO Ekstraklasy, z której wyjechał styczniu 2019 roku.

W minionym sezonie Damian Szymański rozegrał łącznie dla zespołu ze stolicy Grecji 34 mecze, w których zdobył trzy gole. Łącznie dla AEK-u ma 190 występów oraz 11 goli i 12 asyst. Wcześniej w Polsce występował m.in. w Wiśle Płock oraz Jagiellonii Białystok. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro. Jego obecna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

