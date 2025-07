„Pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie”. Kulisy spotkania Kuleszy z trenerem

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Jan Urban doceniony przez Cezarego Kuleszę

Reprezentacja Polski już od nieco ponad miesiąca pozostaje bez selekcjonera. Tuż po przegranym meczu z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 do dymisji podał się bowiem Michał Probierz. Szkoleniowiec wykonał ruch, którego oczekiwali kibice, ale widocznie było on zaskakujący dla Cezarego Kuleszy, bowiem ten nadal poszukuje jego następcy. Sprawa ma być bliska rozstrzygnięciu, ale nie wiemy kiedy poznamy nazwisko nowego szkoleniowca.

Wiadomo za to, że w grze powinny być już tylko dwa nazwiska. Chodzi o Jana Urbana oraz Jerzego Brzęczka. Zdaniem części mediów ten pierwszy jest już dogadany i podpisze umowę z federacją. Zdaniem innych źródeł, sprawa nie jest jeszcze zamknięta. W sobotę doszło jednak do spotkania Kuleszy i Urbana i były trener Górnika Zabrze miał zrobić dobre wrażenie na prezesie PZPN-u.

– W sobotę odbyło się ponad trzygodzinne spotkanie Jana Urbana z Cezarym Kuleszą i innymi ważnymi działaczami PZPN. Z tego, co się dowiedziałem, to trener pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Nie chodzi tylko o jego warsztat i poziom merytoryczny, ale też prezencję, nastawienie, pozytywny przekaz. Przedstawił jasny plan dotyczący tego, jak zażegnać problemy naszej kadry i wykonać krok do przodu – powiedział Mateusz Skwierawski, dziennikarz „WP Sportowe Fakty” na kanale „Meczyki.pl”.

Zobacz także: Reprezentant Polski na celowniku Juventusu! To byłby hit okienka