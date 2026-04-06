Polak jest w świetnej formie. Już pytają o niego kluby z Bundesligi

Mateusz Żukowski, który notuje kapitalny okres w karierze, znalazł się na radarze klubów z Bundesligi. Poinformował o tym Radosław Gilewicz na antenie "Kanału Sportowego".

Mateusz Żukowski

Żukowski szybko trafi do Bundesligi?!

Mateusz Żukowski w ostatnim czasie jest w bardzo dobrej formie. Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto w ogóle powiedziałby o tym zawodniku, ba mało kto pamiętał, gdzie obecnie występuje. Trzeba przecież pamiętać, że były gracz m.in. Śląska Wrocław czy Lecha Poznań na poziomie PKO Ekstraklasy nie był szczególnie wyróżniającą się postacią, a nawet raczej więcej mówiono o nim w negatywnym kontekście.

Tymczasem napastnik 1.FC Magdeburg na boiskach 2. Bundesligi radzi sobie świetnie i aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców. Nie może więc dziwić, że mocniejsze kluby, także te z pierwszej Bundesligi, zaczynają na niego zwracać uwagę. Informacje w tej sprawie przekazał Radosław Gilewicz na antenie „Kanału Sportowego”.

– Mam informacje, że kluby z Bundesligi obserwują Mateusza Żukowskiego – powiedział były reprezentant Polski, który doskonale zorientowany jest w sytuacji w lidze niemieckiej.

Mateusz Żukowski w tym sezonie do tej pory rozegrał 18 spotkań i zdobył w nich 15 goli oraz zanotował dwie asysty. To liczby wręcz niesamowite, szczególnie, że mówimy o zawodniku 13. drużyny ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Polaka na trzy miliony euro.

