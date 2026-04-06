Polak jest w świetnej formie. Już pytają o niego kluby z Bundesligi

12:40, 6. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Mateusz Żukowski, który notuje kapitalny okres w karierze, znalazł się na radarze klubów z Bundesligi. Poinformował o tym Radosław Gilewicz na antenie "Kanału Sportowego".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski szybko trafi do Bundesligi?!

Mateusz Żukowski w ostatnim czasie jest w bardzo dobrej formie. Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto w ogóle powiedziałby o tym zawodniku, ba mało kto pamiętał, gdzie obecnie występuje. Trzeba przecież pamiętać, że były gracz m.in. Śląska Wrocław czy Lecha Poznań na poziomie PKO Ekstraklasy nie był szczególnie wyróżniającą się postacią, a nawet raczej więcej mówiono o nim w negatywnym kontekście.

Tymczasem napastnik 1.FC Magdeburg na boiskach 2. Bundesligi radzi sobie świetnie i aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców. Nie może więc dziwić, że mocniejsze kluby, także te z pierwszej Bundesligi, zaczynają na niego zwracać uwagę. Informacje w tej sprawie przekazał Radosław Gilewicz na antenie „Kanału Sportowego”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– Mam informacje, że kluby z Bundesligi obserwują Mateusza Żukowskiego – powiedział były reprezentant Polski, który doskonale zorientowany jest w sytuacji w lidze niemieckiej.

Mateusz Żukowski w tym sezonie do tej pory rozegrał 18 spotkań i zdobył w nich 15 goli oraz zanotował dwie asysty. To liczby wręcz niesamowite, szczególnie, że mówimy o zawodniku 13. drużyny ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Polaka na trzy miliony euro.

Zobacz także: „Trzymali kciuki za reprezentację Polski”. Mieli już gotowe gratulacje dla Urbana