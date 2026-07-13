50 milionów euro wydane, a to dopiero początek. Al Ahly zaskakuje Europę

Al Ahly przeprowadza ofensywę transferową na wielką skalę. Saudyjski klub jest blisko pozyskania Francisco Trincao, a jednocześnie włączył się do walki o Masona Greenwooda.

fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Al Ahly rusza po gwiazdy z Europy. Jeden transfer już na finiszu

Al Ahly nie zamierza ograniczać się do jednego głośnego transferu. Władze saudyjskiego klubu pracują nad kolejnymi ruchami, które mogą znacząco zwiększyć siłę ofensywną zespołu przed nowym sezonem. Na celowniku znaleźli się dwaj zawodnicy doskonale znani europejskim kibicom.

Jak poinformował Fabrizio Romano na X, Al Ahly osiągnęło pełne porozumienie ze Sportingiem Lizbona w sprawie transferu Francisco Trincao. Kluby mają już uzgodnione wszystkie najważniejsze warunki i wymieniają dokumenty niezbędne do zamknięcia transakcji. Kwota transakcji ma wynieść 45 milionów euro plus dodatkowe pięć milionów euro w bonusach.

Portugalczyk ma zostać następcą Riyada Mahreza. Były zawodnik FC Barcelony i Wolverhampton ma za sobą bardzo udany sezon w Sportingu. Rozegrał w jego barwach 47 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 15 asyst.

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To jednak nie koniec ambitnych planów Al Ahly. Jak przekazał z kolei Ben Jacobs na X, klub z Arabii Saudyjskiej próbuje również włączyć się do rywalizacji o Masona Greenwooda. Do niedawna faworytem do pozyskania napastnika Olympique Marsylia wydawało się Fenerbahce, które miało już osiągnąć wstępne porozumienie z francuskim klubem.

Saudyjczycy nie zamierzają jednak odpuszczać. Według nowych wieści przedstawiciele Al Ahly odbyli rozmowę z Greenwoodem, a trener Matthias Jaissle osobiście kontaktował się z zawodnikiem, próbując przekonać go do przeprowadzki.

Anglik ma za sobą znakomity sezon. Łącznie w 46 meczach zdobył 25 bramek i dołożył osiem asyst. Potwierdził tym samym, że pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych ofensywnych piłkarzy na rynku. Wszystko wskazuje zatem na to, że klub z Arabii Saudyjskiej dopiero się rozpędza, a kolejne tygodnie mogą przynieść następne głośne ruchy transferowe.