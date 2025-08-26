Pogoń Szczecin dokonuje rekordowego transferu z Premier League!

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Pogoń dokonuje wielkiego transferu

Pogoń Szczecin nie może zaliczyć początku tego sezonu do zbyt udanych, bowiem po dotychczasowych sześciu meczach ekipa Roberta Kolendowicza zajmuje 11. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców i wszystkich w klubie, którzy liczyli na walkę o najwyższe cele w lidze. Utrudnić to może jeszcze odejście Efthymiosa Koulourisa, który jest o krok od transferu do Arabii Saudyjskiej.

Wiadomo jednak, że jeśli ktoś odchodzi, to ktoś przychodzi. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Pogoń Szczecin szykuje wielki transfer ofensywnego pomocnika. Ma nim zostać Sam Greenwood z Leeds United. Obecnie 23-latek przebywa na testach medycznych przed podpisaniem trzyletniej umowy z opcją przedłużenia o rok. Będzie to najwyższy kontrakt w historii PKO Ekstraklasy.

Sam Greenwood w poprzednim sezonie na poziomie Championship i Pucharu Anglii rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował trzy asysty. Wówczas wypożyczony był do Preston, ale nominalnie jest piłkarzem Leeds United, dla którego na koncie ma 35 spotkań. W swojej karierze Anglik 25-krotnie grał na poziomie Premier League i zdobył gola oraz czterokrotnie zanotował ostatnie podanie. Łącznie kilkadziesiąt razy występował także w młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4,5 miliona euro.

