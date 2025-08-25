Koulouris stanie się milionerem! Tyle będzie zarabiał w Arabii Saudyjskiej

Efthymios Koulouris lada moment opuści Pogoń Szczecin. Napastnik przeniesie się do Al-Ula z 2. ligi saudyjskiej. Jak poinformował Mateusz Borek, w nowym klubie ma zarabiać 2 mln euro netto za sezon.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Koulouris przenosi się do Al-Ula. Będzie zarabiał 2 mln euro netto za sezon!

Efthymios Koulouris i Pogoń Szczecin to rozdział, który dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu Grek opuści PKO BP Ekstraklasę i poszuka nowych wyzwań poza granicami naszego kraju. Następnym przystankiem w karierze napastnika ma być Arabia Saudyjska, a konkretnie Al-Ula, czyli klub występujący na zapleczu rozgrywek Saudi Pro League.

Kwota transferu wyniesie prawdopodobnie ok. 4 mln euro. W nowym klubie Koulouris może liczyć na ogromną podwyżkę wynagrodzenia. Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” przekazał, że pensja 29-latka wyniesie aż dwa miliony euro netto za sezon.

– Koulouris będzie zarabiał w beniaminku 2. ligi saudyjskiej Al-Ula dokładnie dwa miliony euro netto za sezon. Mówimy o kwocie miliona złotych netto miesięcznie – powiedział Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w niedzielę (31 sierpnia), ponieważ na ten dzień zaplanowano testy medyczne. Z informacji, które podał Daniel Trzepacz wynika, że po badaniach Koulouris złoży podpis pod dwuletnim kontraktem.

Koulouris trafił do Szczecina latem 2023 roku z LASK Linz za ok. 900 tysięcy euro. Łącznie w barwach Pogoni rozegrał 84 spotkania, w których zdobył 52 gole. W poprzednim sezonie został królem strzelców PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 28 bramek.