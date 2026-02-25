Pogoń Szczecin chciała kolejnego skrzydłowego. Ogromne zainteresowanie zawodnikiem

Pogoń Szczecin starała się pozyskać Szymona Łyczkę ze Stali Rzeszów - donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. 20-letni skrzydłowy znajdował się również na celowniku Zagłębia Lubin.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Szymon Łyczko rozchwytywany przez kluby z Ekstraklasy

Pogoń Szczecin wygrała dwa mecze z rzędu w PKO BP Ekstraklasie i wskoczyła na 10. miejsce w tabeli. Zimą do zespołu dołączyli między innymi Karol Angielski, Kellyn Acosta oraz Attila Szalai. Tuż przed zamknięciem okna transferowego szeregi klubu wzmocnili również duński skrzydłowy Mads Agger oraz napastnik Filip Cuić.

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Portowcy próbowali pozyskać także Szymona Łyczkę ze Stali Rzeszów. Kontrakt 20-letniego skrzydłowego wygasa w czerwcu, co oznacza, że po zakończeniu sezonu zawodnik będzie dostępny bez konieczności płacenia odstępnego.

Co ciekawe zainteresowanie młodym skrzydłowym zgłaszało również Zagłębie Lubin. Natomiast na początku stycznia Piotr Koźmiński informował, że Łyczko był na liście życzeń ŁKS-u Łódź, Ruchu Chorzów oraz Polonii Warszawa. Zawodnik urodzony w New Jersey w trwającym sezonie zanotował 23 występy, zdobył cztery bramki i dorzucił cztery asysty. Wiele wskazuje na to, że Łyczko latem będzie łakomym kąskiem dla klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Stal aktualnie zajmuje szóste miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi i niespodziewanie włączyła się do walki o awans do Ekstraklasy. Rzeszowianie pod wodzą Marka Zuba wiosną zdobyli cztery punkty w trzech ligowych spotkaniach.