Cztery kluby, jeden talent. Gdzie trafi Szymon Łyczko? [NASZ NEWS]

Stal Rzeszów ma w składzie kilku utalentowanych Polaków, ale... Wiele wskazuje na to, że latem ci piłkarze odejdą z klubu. Z naszych informacji wynika, że duże zainteresowanie na rynku wzbudza Szymon Łyczko.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Szymon Łyczko

Stal pełna talentów

Michał Synoś (18 lat), Patryk Warczak (22), Szymon Kądziołka (19) i Szymon Łyczko (19). Co łączy tych czterech piłkarzy? Ten sam klub, ale też to, że już latem konczą się im kontrakty ze Stalą Rzeszów.

Szanse na to, że ktokolwiek z nich przedłuży umowę są według naszej wiedzy niewielkie. Tym bardziej, że każdym z tych piłkarzy interesuje się co najmniej po kilka polskich klubów, a w niektórych przypadkach również zagraniczne.

Tak jest choćby w przypadku Michała Synosia. Kilka dni temu informowaliśmy, że poza drużynami Ekstraklasy chętnie widziałby go u siebie czeski gigant.

Górny i Dolny Śląsk w grze

Pisaliśmy też, iż bardzo prawdopodobne jest to, że na Górny Śląsk przeniesie się Warczak. Z tego samego regionu propozycję ma Kądziołka.

Natomiast co do Łyczki, to według naszych ustaleń jego temat pojawił się w czterech klubach. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, to w grę wchodziłoby Zagłębie Lubin. Natomiast na zapleczu najczęściej wymieniane kluby to ŁKS Łódź, Ruch Chorzów i Polonia Warszawa.

Reprezentant Polski do lat 19, grający na prawym skrzydle, rozegrał w tym sezonie 1. ligi 19 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 4 asysty.

Obecnie, jeśli chodzi o wymienionych piłkarzy, Stal stoi przed dylematem. Czy puścić ich zimą i zarobić jeszcze jakieś pieniądze, czy jednak powalczyć razem z nimi o jak najlepszą pozycję w 1.lidze, ale stracić ich latem… Obecnie Stal jest na piątej pozycji, co daje udział w barażach o Ekstraklasę.