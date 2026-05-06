Pogoń Szczecin buduje po swojemu. Kluczowa rola dla nowej postaci

Pogoń Szczecin może wkrótce wzmocnić swój sztab szkoleniowy doświadczonym trenerem z Danii. Wszystko wskazuje na to, że klub będzie stawiać na sprawdzony duet trenerski.

Ralf Pedersen blisko Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin jest blisko sfinalizowania ważnego ruchu kadrowego w sztabie szkoleniowym. Jak wynika z informacji PogonSportNet.pl, do zespołu ma dołączyć Ralf Pedersen, który obejmie funkcję asystenta u boku Thomasa Thomasberga.

Pedersen to postać dobrze znana w duńskim futbolu. Urodzony w 1973 roku szkoleniowiec przez wiele lat był związany jako piłkarz z Viborgiem, gdzie rozegrał blisko 250 spotkań i sięgnął po Puchar oraz Superpuchar Danii. Jako środkowy obrońca słynął z odpowiedzialności i solidności, co przełożyło się na jego późniejszą filozofię pracy.

Po zakończeniu kariery szybko przeszedł do trenerki, zaczynając od niższych lig i pracy u podstaw. Doświadczenie zdobywał m.in. w Kjellerup IF, a następnie rozwijał się w strukturach Viborga, gdzie pracował z młodzieżą. To właśnie ten etap ukształtował jego specjalizację, czyli wprowadzanie młodych zawodników do seniorskiego futbolu.

Kolejnym ważnym przystankiem był Randers, gdzie pełnił rolę asystenta i odpowiadał m.in. za organizację defensywy oraz rozwój młodych piłkarzy. To tam przez dwa lata współpracował z Thomasbergiem, co teraz może zaowocować ponownym połączeniem sił, ale tym razem w Szczecinie.

Pedersen ostatnio pracował ponownie w Viborgu, jednak zdecydował się odejść po sezonie. Wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym krokiem będzie praca w Polsce i dołączenie do projektu Pogoni, który coraz wyraźniej stawia na skandynawski model rozwoju.