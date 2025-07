Pogoń chce transferu głośnego nazwiska. Haditaghi potwierdza [NASZ NEWS]

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Haditaghi rozmawia z głośnymi nazwiskami

Pogoń Szczecin ma ambitne plany na nowy sezon. Zespół przejęty przez Alexa Haditaghiego do tej pory przeprowadził kilka ciekawych transferów i z pewnością kibice liczą na to, że w kampanii 2025/26 uda się w końcu sięgnąć po wyczekiwane trofeum, a przynajmniej zakwalifikować się do europejskich pucharów.

Przed Portowcami jednak jeszcze kilka transferów, która na naszym kanale zapowiedział Alex Haditaghi. Właściciel Pogoni mówi o trzech ruchach tego lata oraz odnosi się do medialnych nazwisk, która są łączone z zespołem.

– Mogę potwierdzić, że Josuha Guilavogui jest na liście życzeń Pogoni, ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Mieliśmy z nim rozmowę, z jego agentami i pomimo sporego wieku wiemy, że może jeszcze dać nam jakość. Czekamy na to, co się wydarzy, mamy jeszcze kilka innych opcji, ale Guilavogui jest na szczycie naszej listy – powiedział Alex Haditaghi w programie „Nasz News” na Goal.pl.

– Axel Witsel to wymarzony piłkarz. To by nam się opłaciło. Gdybym nie wierzył, że to się może udać, to bym w ogóle tu nie przyszedł. Rozmawialiśmy z jego agentem, ale oni nadal szukają innej opcji. Daliśmy mu szansę na pozostanie w Europie i zdobycie trofeum – dodał.

