Pogoń sięga po doświadczenie. Transfer stał się faktem

fot. Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Karol Angielski został zawodnikiem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin ma ambitne plany związane z walką o najwyższe cele. W rundzie wiosennej Portowcy będą rywalizować już tylko w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Ogólnie ekipa ze Szczecina ma do rozegrania 16 ligowych meczów. Tymczasem pomóc w ofensywie drużynie prowadzonej przez Thomasa Thomsberga ma nowy napastnik.

„Karol Angielski został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! Napastnik podpisał z Dumą Pomorza kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia do 30 czerwca 2028 roku lub 30 czerwca 2029 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Portowców.

Środkowy napastnik to 29-latek, który ma w swoim CV kilka interesujących klubów. Angielski bronił barw między innymi takich drużyn jak Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Zawisza Bydgoszcz czy Piast Gliwice. Ostatnio natomiast występował między innymi w zespołach Atromitos Ateny oraz AEK Larnaka.

Angielski w tej kampanii wystąpił jak na razie w 23 meczach, w których zdobył pięć bramek. Ponadto zaliczył w nich jedną asystę.

Ekipa ze Szczecina rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu 3 stycznia. Z kolei w dniach od 13 do 26 stycznia Pogoń będzie przebywać na zgrupowaniu w tureckim Belek. Przed startem rundy wiosennej Portowcy mają do rozegrania cztery spotkania kontrolne. Między innymi zmierzą się z FK Jablonec oraz FK Radnik.