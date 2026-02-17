Polski napastnik zagra w Uzbekistanie. Transfer potwierdzony

Piotr Parzyszek będzie kontynuował swoją karierę w Uzbekistanie. 32-letni napastnik został bowiem zaprezentowany jako nowy zawodnik tamtejszego Paxtakoru Taszkent.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Piotr Parzyszek

Oficjalnie: Paxtakor Taszkent zaprezentował Piotra Parzyszka

Paxtakor Taszkent poinformował o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Piotra Parzyszka. 32-letni napastnik mógł dołączyć do uzbeckiej ekipy bez kwoty odstępnego, ponieważ wcześniej rozstał się z Kuopionem Palloseura. Polski snajper po przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do 31 grudnia 2026 roku. Dla doświadczonego zawodnika to kolejny zagraniczny etap w bogatej karierze.

Пётр Паржишек – "Пахтакор" футболчиси!



Жамоамиз польшалик ҳужумчи билан шартнома имзолади. 32 ёшли футболчининг охирги жамоаси Финляндиянинг "КуПС" бўлганди. У эркин агент сифатида сафимизгак келиб қўшилди. pic.twitter.com/4cGtprGBRX — FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) February 17, 2026

Parzyszek podążył śladami swoich rodaków – Przemysława Banaszaka oraz Michała Kucharczyka – którzy w przeszłości również reprezentowali barwy Paxtakoru. Klub z Taszkentu należy do najbardziej utytułowanych w Uzbekistanie i aż szesnaście razy sięgał po mistrzostwo kraju. W poprzednim sezonie drużyna Kamoliddina Tadzhieva zajęła 2. miejsce w tabeli. Nowa kampania ligi uzbeckiej rozpocznie się pod koniec lutego.

Piotr Parzyszek może pochwalić się bardzo interesującym CV. Oprócz gry w wyżej wspomnianym Kuopionie Palloseura występował m.in. w RWDM Bruksela, FC Emmen, CD Leganes, Frosinone Calcio, PEC Zwolle, Randers FC, Charltonie Athletic, Pogoni Szczecin oraz Piaście Gliwice. W swoim dorobku posiada mistrzostwa Finlandii i Polski. Przenosiny do Paxtakoru to dla niego szansa na kolejne trofea oraz ważną rolę w walce o tytuł.