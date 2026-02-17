Polski napastnik zagra w Uzbekistanie. Transfer potwierdzony

Oficjalnie: Paxtakor Taszkent zaprezentował Piotra Parzyszka
Paxtakor Taszkent poinformował o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Piotra Parzyszka. 32-letni napastnik mógł dołączyć do uzbeckiej ekipy bez kwoty odstępnego, ponieważ wcześniej rozstał się z Kuopionem Palloseura. Polski snajper po przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do 31 grudnia 2026 roku. Dla doświadczonego zawodnika to kolejny zagraniczny etap w bogatej karierze.
Parzyszek podążył śladami swoich rodaków – Przemysława Banaszaka oraz Michała Kucharczyka – którzy w przeszłości również reprezentowali barwy Paxtakoru. Klub z Taszkentu należy do najbardziej utytułowanych w Uzbekistanie i aż szesnaście razy sięgał po mistrzostwo kraju. W poprzednim sezonie drużyna Kamoliddina Tadzhieva zajęła 2. miejsce w tabeli. Nowa kampania ligi uzbeckiej rozpocznie się pod koniec lutego.
Piotr Parzyszek może pochwalić się bardzo interesującym CV. Oprócz gry w wyżej wspomnianym Kuopionie Palloseura występował m.in. w RWDM Bruksela, FC Emmen, CD Leganes, Frosinone Calcio, PEC Zwolle, Randers FC, Charltonie Athletic, Pogoni Szczecin oraz Piaście Gliwice. W swoim dorobku posiada mistrzostwa Finlandii i Polski. Przenosiny do Paxtakoru to dla niego szansa na kolejne trofea oraz ważną rolę w walce o tytuł.