Piast potwierdził rekordową sprzedaż. Odchodzi lider zespołu

Igor Drapiński przenosi się do ligi tureckiej
Piast Gliwice dobrze prezentuje się na początku nowego sezonu PKO Ekstraklasy, choć na ich koncie są tylko trzy punkty. Te udało się wywalczyć w bardzo emocjonującym pojedynku z Wisłą Kraków. Wszystko jednak wskazuje na to, że przy takiej grze ekipa Daniela Myśliwca ma szanse w tym sezonie zdobyć zdecydowanie wyższą lokatę, niż poprzednim razem.
Problemem może być w tym celu i zadaniu jednak fakt, że właśnie z klubem pożegnał się jeden z najważniejszych graczy, Igor Drapiński. Piast Gliwice oficjalnie poinformował, że środkowy obrońca, a ostatnio także kapitan zespołu, na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do tureckiego Samsunspor. To rekordowa transakcja w historii klubu. W Turcji młodzieżowy reprezentant Polski podpisał 5-letni kontrakt.
Igor Drapiński w tym sezonie rozegrał w sumie dwa pełne mecze, a w całej poprzedniej kampanii wystąpił 30 razy, dwukrotnie trafiając do siatki rywali i czterokrotnie notując ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. 22-latek na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał niespełna 70 spotkań.
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