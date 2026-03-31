Pewny punkt zostaje. Lechia ogłosiła decyzję

Lechia Gdańsk imponuje swoją grą. Gdyby nie -5 punktów, to dzisiaj Biało-zieloni znajdowaliby się w czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasy. Klub ogłosił natomiast ważny komunikat.

Matej Rodin z nową umową w Lechii

Lechia Gdańsk już wkrótce wróci do gry w PKO BP Ekstraklasie po reprezentacyjnej przerwie. Biało-zieloni liczą jednocześnie na kolejne zwycięstwo w tej kampanii, mając ich już jedenaście na koncie. Tymczasem kibice ekipy z Gdańska otrzymali dobrą wiadomość, dotyczącą jednego z graczy.

„Matej Rodin zostaje w Lechii na dłużej! Środkowy obrońca przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2027 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Lechii.

Sam zawodnik nie ukrywał radości po parafowaniu nowej umowy z klubem.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dalej reprezentować Lechię. Czuję się tu naprawdę dobrze – w klubie, w drużynie i w tym mieście. Dziękuję kibicom za zaufanie i wsparcie. Dam z siebie wszystko, abyśmy razem sięgali po założone cele – mówił Rodin, cytowany przez Lechia.pl.

30-letni zawodnik trafił do ekipy z Gdańska we wrześniu minionego roku. Wcześniej bronił barw między innymi Rakowa Częstochowa czy KV Oostende. Rodin w tym sezonie wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i trzy asysty.

Tymczasem w okresie świątecznym, w ramach 27. kolejki, zawodnicy John Carver zmierzą się u siebie z Koroną Kielce. Mecz odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:15.