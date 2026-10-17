Impreza u Viniciusa wywołała burzę. Bellingham znalazł się pod ostrzałem

Vinicius Junior i Jude Bellingham w centrum zamieszania
Vinicius Junior miał zorganizować prywatną imprezę w swojej rezydencji w stolicy Hiszpanii. Według ostatnich informacji wydarzenie zgromadziło kilka osób ze środowiska Realu Madryt, jednak to nie samo spotkanie przyciągnęło największą uwagę. W centrum zainteresowania znalazły się informacje dotyczące życia prywatnego jednego z zawodników Królewskich.
Jak przekazał Leo Dias na platformie X, wśród uczestników przyjęcia miał znajdować się Jude Bellingham. Angielski pomocnik został następnie publicznie oskarżony o niewierność wobec swojej obecnej partnerki. Na ten moment przedstawione informacje należy jednak traktować jako wieści medialne, a nie potwierdzone fakty.
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Sprawa szybko wzbudziła zainteresowanie ze względu na rozpoznawalność obu piłkarzy. Vinicius Junior od lat znajduje się w centrum uwagi mediów, a Bellingham należy do kluczowych postaci w Realu. W przypadku gwiazd światowej piłki nożnej nawet wieści dotyczące prywatnych spotkań mogą błyskawicznie stać się przedmiotem szerokiej dyskusji.
Na razie brakuje niezależnego potwierdzenia wszystkich szczegółów opisywanego wydarzenia. Nie ma również podstaw, aby przedstawiać pojawiające się oskarżenia wobec Bellinghama jako udowodnione. Tymczasem już w niedzielę wieczorem Królewscy rozegrają kolejne spotkanie. Zmierzą się wówczas z Sevillą.