Impreza u Viniciusa wywołała burzę. Bellingham znalazł się pod ostrzałem

Vinicius Junior znalazł się w centrum medialnego zamieszania po informacjach o prywatnym przyjęciu w Madrycie. Konkretne informacje w sprawie ujawnił Leo Dias na platformie X.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Vinicius Junior

Vinicius Junior i Jude Bellingham w centrum zamieszania

Vinicius Junior miał zorganizować prywatną imprezę w swojej rezydencji w stolicy Hiszpanii. Według ostatnich informacji wydarzenie zgromadziło kilka osób ze środowiska Realu Madryt, jednak to nie samo spotkanie przyciągnęło największą uwagę. W centrum zainteresowania znalazły się informacje dotyczące życia prywatnego jednego z zawodników Królewskich.

Jak przekazał Leo Dias na platformie X, wśród uczestników przyjęcia miał znajdować się Jude Bellingham. Angielski pomocnik został następnie publicznie oskarżony o niewierność wobec swojej obecnej partnerki. Na ten moment przedstawione informacje należy jednak traktować jako wieści medialne, a nie potwierdzone fakty.

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Sprawa szybko wzbudziła zainteresowanie ze względu na rozpoznawalność obu piłkarzy. Vinicius Junior od lat znajduje się w centrum uwagi mediów, a Bellingham należy do kluczowych postaci w Realu. W przypadku gwiazd światowej piłki nożnej nawet wieści dotyczące prywatnych spotkań mogą błyskawicznie stać się przedmiotem szerokiej dyskusji.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinícius Júnior reportedly hosted a private party at his residence in Madrid, allegedly attended by several Real Madrid players.



Among the players mentioned was Jude Bellingham, who was reportedly accused of being unfaithful to his partner.



— @euleodias pic.twitter.com/AzLahi2zxH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2026

Na razie brakuje niezależnego potwierdzenia wszystkich szczegółów opisywanego wydarzenia. Nie ma również podstaw, aby przedstawiać pojawiające się oskarżenia wobec Bellinghama jako udowodnione. Tymczasem już w niedzielę wieczorem Królewscy rozegrają kolejne spotkanie. Zmierzą się wówczas z Sevillą.