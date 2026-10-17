Impreza u Viniciusa wywołała burzę. Bellingham znalazł się pod ostrzałem

09:32, 17. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  

Vinicius Junior znalazł się w centrum medialnego zamieszania po informacjach o prywatnym przyjęciu w Madrycie. Konkretne informacje w sprawie ujawnił Leo Dias na platformie X.

Jude Bellingham i Vinicius Junior
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Vinicius Junior

Vinicius Junior i Jude Bellingham w centrum zamieszania

Vinicius Junior miał zorganizować prywatną imprezę w swojej rezydencji w stolicy Hiszpanii. Według ostatnich informacji wydarzenie zgromadziło kilka osób ze środowiska Realu Madryt, jednak to nie samo spotkanie przyciągnęło największą uwagę. W centrum zainteresowania znalazły się informacje dotyczące życia prywatnego jednego z zawodników Królewskich.

Jak przekazał Leo Dias na platformie X, wśród uczestników przyjęcia miał znajdować się Jude Bellingham. Angielski pomocnik został następnie publicznie oskarżony o niewierność wobec swojej obecnej partnerki. Na ten moment przedstawione informacje należy jednak traktować jako wieści medialne, a nie potwierdzone fakty.

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Sprawa szybko wzbudziła zainteresowanie ze względu na rozpoznawalność obu piłkarzy. Vinicius Junior od lat znajduje się w centrum uwagi mediów, a Bellingham należy do kluczowych postaci w Realu. W przypadku gwiazd światowej piłki nożnej nawet wieści dotyczące prywatnych spotkań mogą błyskawicznie stać się przedmiotem szerokiej dyskusji.

Na razie brakuje niezależnego potwierdzenia wszystkich szczegółów opisywanego wydarzenia. Nie ma również podstaw, aby przedstawiać pojawiające się oskarżenia wobec Bellinghama jako udowodnione. Tymczasem już w niedzielę wieczorem Królewscy rozegrają kolejne spotkanie. Zmierzą się wówczas z Sevillą.

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