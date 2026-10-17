Świątek – Chwalińska: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (17.10.2026)

Iga Świątek zmierzy się z Mają Chwalińską w półfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Po raz pierwszy dwie polskie tenisistki spotkają się na tym etapie tak prestiżowej imprezy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek - Chwalińska na żywo w telewizji i internecie.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Świątek – Chwalińska: gdzie oglądać?

Iga Świątek i Maja Chwalińska staną naprzeciwko siebie w wyjątkowym półfinale turnieju w Wuhan. Obie reprezentantki Polski świetnie spisały się w poprzednich rundach i teraz powalczą o miejsce w finale chińskiej imprezy.

Świątek wywalczyła awans po zwycięstwie nad Ann Li. Polka wygrała 6:4, 6:1, potwierdzając dobrą dyspozycję na kortach w Chinach. Chwalińska również ma za sobą udane występy. W ćwierćfinale pokonała Marię Sakkari 6:0, 3:6, 7:5, odwracając losy spotkania po trudniejszym drugim secie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sobotni pojedynek będzie szczególny dla polskich kibiców. Z jednej strony stanie bardziej utytułowana Świątek, która regularnie rywalizuje o największe trofea, z drugiej Chwalińska, która osiągnęła w Wuhan jeden z najważniejszych sukcesów w karierze. Stawką jest awans do finału turnieju rangi WTA 1000.

Świątek – Chwalińska, transmisja na żywo

Mecz Iga Świątek – Maja Chwalińska będzie można oglądać w ramach transmisji z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Spotkanie nie jest przewidziane w ogólnodostępnej, czyli bezpłatnej telewizji.

Świątek – Chwalińska: transmisja TV

Półfinałowy mecz Igi Świątek z Mają Chwalińską będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2. Początek spotkania zaplanowano na sobotę, 17 października, nie wcześniej niż o godzinie 12:30 czasu polskiego.

Świątek – Chwalińska: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Transmisję online zapewni serwis streamingowy CANAL+, gdzie do oglądania meczu wymagany jest odpowiedni pakiet.

Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Świątek – Chwalińska: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Świątek

wygraną Chwalińskiej wygraną Świątek

wygraną Chwalińskiej 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Świątek – Chwalińska? Spotkanie Iga Świątek – Maja Chwalińska będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2. Transmisja internetowa będzie natomiast dostępna za pośrednictwem serwisu streamingowego CANAL+. Kiedy odbędzie się spotkanie Świątek – Chwalińska? Mecz Iga Świątek – Maja Chwalińska w ramach 1/2 finału turnieju w Wuhan odbędzie się w sobotę 17 października. Rywalizacja zacznie się o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.