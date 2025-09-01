Pavard na celowniku dwóch klubów. Inter musi podjąć decyzję

Pavard może trafić do Marsylii
Inter mimo wcześniejszych zapowiedzi Beppe Marotty nie zakończył działań na rynku. Klub sfinalizował sprowadzenie Manuela Akanjiego z Manchesteru City. Szwajcar trafił do Mediolanu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Klauzula może przerodzić się w obowiązek w przypadku zdobycia mistrzostwa Włoch.
Transfer Akanjiego oznacza, że Nerazzurri otwierają drzwi do sprzedaży Benjamina Pavarda. Jego przyszłość ponownie stanęła pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że może opuścić ekipę z San Siro w ciągu najbliższych godzin.
W ostatnich dniach Tottenham zwrócił się do Interu z pytaniem o dostępność obrońcy. Anglicy myśleli o wypożyczeniu bez opcji wykupu, jednak nie zdecydowali się na formalną ofertę.
Znacznie bardziej konkretna jest Marsylia. Francuski klub skontaktował się z Interem i złożył oficjalną propozycję. Oferta obejmuje wypożyczenie z prawem wykupu oraz pełne pokrycie wynagrodzenia zawodnika.
Pavard miał dać zielone światło na transfer i chętnie dołączy do zespołu Roberto De Zerbiego. Teraz ruch należy do Interu, który musi podjąć decyzję, czy zaakceptować ofertę Marsylii i zamknąć temat przed końcem okna transferowego.
