Inter Mediolan wypożyczył obrońcę Manchesteru City

Inter Mediolan i Manchester City doszli do porozumienia ws. wypożyczenia środkowego obrońcy. Do Serie A przeniesie się Manuel Akanji - informuje Fabrizio Romano.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Manuel Akanji wypożyczony do Interu Mediolan

Inter Mediolan przed zamknięciem letniego okna transferowego postanowił przeprowadzić jeszcze jedną transakcję. W obliczu faktu, że Benjamin Pavard może opuścić klub, włodarze Nerazzurrich rozpoczęli poszukiwania nowego środkowego obrońcy. Ich uwagę przykuł Manuel Akanji. Manchester City nie wiąże z nim większych planów na przyszłość, więc negocjację nie były trudne.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że obie strony doszły do porozumienia ws. rocznego wypożyczenia. Inter zapłaci 2 miliony euro, a dodatkowo w umowie znalazła się klauzula wykupu. Il Biscione będą musieli obowiązkowo zapłacić 15 mln euro, ale tylko w przypadku jeśli spełnione zostaną określone warunki. Włoski dziennikarz dodał jednak, że nie będzie to łatwe do zrobienia.

Akanji nie miał nic przeciwko przeprowadzce na Półwysep Apeniński. Aktualnie udał się do Mediolanu na badania medyczne przed podpisaniem kontraktu. W nowym klubie będzie mógł zadebiutować dopiero za dwa tygodnie po przerwie reprezentacyjnej.

Reprezentant Szwajcarii spędził na Etihad Stadium trzy sezony. Latem 2022 roku Obywatele zapłacili za niego 20 milionów euro, sprowadzając go z Borussii Dortmund. Łącznie rozegrał dla giganta Premier League 136 meczów, w których zdobył 5 goli.

Okno transferowe w Serie A zamyka się w poniedziałek (1 września) o godzinie 20:00.