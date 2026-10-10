Vinicius Junior poirytowany. Poszło o Mbappe i Złotą Piłkę

Złota Piłka w 2026 roku wzbudza wiele emocji. Jednym z faworytów jest Kylian Mbappe. Z informacji The Athletic wynika, że Vinicius Junior może być poirytowany faktem, że Real Madryt wspiera kampanię medialną francuskiego piłkarza, która ma mu pomóc zdobyć nagrodę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Złota Piłka podzieliła Viniciusa i Mbappe

Real Madryt to klub, który ma najwięcej zawodników w historii pod względem zwycięzców Złotej Piłki. Aż ośmiu graczy Los Blancos w przeszłości wygrywało nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2022 roku, gdy nagroda trafiła do Karima Benzemy.

W tym roku jednym z faworytów jest Kylian Mbappe. Co prawda, nie zdobył z klubem ani z reprezentacją żadnego trofeum, lecz pod względem indywidualnym ma za sobą fantastyczny sezon. Francuz został królem strzelców La Liga, Ligi Mistrzów oraz Mistrzostw Świata. Na dodatek zapisał się na kartach historii, zostając najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundialu. W 22 meczach strzelił aż 22 gole w ciągu zaledwie trzech edycji Pucharu Świata.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Od kilku tygodni Mbappe prowadzi kampanię medialną, która ma na celu pomóc w zdobyciu Złotej Piłki. Z naturalnych względów w pomoc włączył się klub, który jest przekonany, że nagroda powinna trafić właśnie do 27-latka. Co ciekawe, z doniesień The Athletic wynika, że takim obrotem spraw poirytowany jest Vinicius Junior. Brazylijczyk źle odebrał wsparcie Realu Madryt w kampanię medialną francuskiego piłkarza.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku Vinicius był murowanym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Ostatecznie wygrał Rodri, a Los Blancos zdecydowali się zbojkotować galę France Football i nie stawili się w paryskim teatrze na uroczystej ceremonii.