Porto rusza po skrzydłowego z Bundesligi. Gra na pozycji Pietuszewskiego

FC Porto zabiega o zakontraktowanie Fabio Balde - dowiedział się Ekrem Konur. 20-letni Portugalczyk gra na tej samej pozycji co Oskar Pietuszewski, więc rywalizowałby z nim o miejsce w podstawowym składzie.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Fabio Balde na radarze FC Porto

FC Porto bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych utalentowanych zawodników. Portugalski klub słynie z wyszukiwania piłkarskich perełek z całego świata, które na Estadio do Dragao mogą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności. Niewykluczone, że Smoki już wkrótce wybiorą się na zakupy do Niemiec, ponieważ ich uwagę przykuł jeden z młodych piłkarzy występujących w Bundeslidze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na radarze FC Porto znalazł się Fabio Balde. 20-letni skrzydłowy na co dzień reprezentuje barwy Hamburgera SV, gdzie pokazuje się z obiecującej strony.

Portugalski lewy napastnik, który urodził się w Niemczech, w niedalekiej przyszłości może zagrać w swojej ojczyźnie. Co ciekawe, po ewentualnym transferze do Porto rywalizowałby on o miejsce w podstawowym składzie między innymi z Oskarem Pietuszewskim.

Balde, którym interesują się także Benfica Lizbona oraz Sporting Lizbona, trafił do akademii HSV w 2020 roku. Cztery lata później udało mu się przebić do pierwszej drużyny. W trwającym sezonie młodzieżowy reprezentant Portugalii rozegrał 14 spotkań i zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia jego wartość rynkową na około 3 miliony euro, a kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.