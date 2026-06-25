Liverpool nie odpuszcza. Gwiazda PSG pozostaje celem

20:22, 25. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Liverpool wciąż zamierza pozyskać gwiazdę Paris Saint-Germain. Bradley Barcola znajduje się na ich celowniku. The Reds jednak będą musieli wyłożyć na stół aż 90 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

Andoni Iraola
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Bradley Barcola pozostaje celem Liverpoolu. 90 milionów euro przekona PSG

Liverpool zamierza szturmem wziąć letnie okienko transferowe. Władze z Anfield Road w pierwszej kolejności rozglądają się za następcą Mohameda Salaha. To ich priorytet. Od dłuższego czasu z zespołem The Reds jest łączony Bradley Barcola. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że gwiazda Paris Saint-Germain wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań angielskiego klubu.

Wspomniane źródło zaznacza, że PSG jest gotowe rozstać się z Bradleyem Barcolą. Francuz faktycznie może wylądować w Premier League, ale Liverpool będzie musiał wyłożyć na stół aż 90 milionów euro. Taka kwota jednak nie powinna sprawiać im problemu. The Reds jednak w pierwszej kolejności chcą pozbyć się Cody’ego Gakpo. Dopiero po odejściu Holendra może dojść do sprowadzenia francuskiego skrzydłowego.

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Liverpool jednak musi mieć się na baczności. Bradley Barcola znajduje się nie tylko na ich celowniku. W walce o pozyskanie reprezentanta Francji liczy się także Arsenal. Jednak to władze z Anfield Road są bardziej zdeterminowane, aby pozyskać wychowanka Olympique Lyonu.

Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

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