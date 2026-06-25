Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzą się ze sobą w czwartkowym meczu Mistrzostw Świata 2026. Na około półtorej godziny przez pierwszym gwizdkiem poznaliśmy składy desygnowane do gry przez selekcjonerów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Amad Diallo

Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowiej: poznaliśmy wyjściowe jedenastki

W jednym z czwartkowych spotkań zobaczymy ciekawą rywalizację w grupie E Mistrzostw Świata 2026. A w nim Curacao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Debiutant wciąż może awansować do 1/16 finału, ale potrzebuje do tego zwycięstwa. Iworyjczycy natomiast będą chcieli w tym starciu udowodnić, że ich dwa dobre występy na mundialu nie były dziełem przypadku.

Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem wszystko stało się jasne. Poznaliśmy wyjściowe jedenastkie, jakie desygnowali do gry obaj selekcjonerzy. W wyjściowym składzie reprezentacji Curacao zobaczymy oczywiście Tahitha Chonga, który jest prawdopodobnie największą gwiazdą swojej drużynie. W Wybrzeżu Kości Słoniowej w ofensywie natomiast zagra świetnie dysponowany duet – Amad Diallo i Yan Diomande.

Curacao: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia

Wybrzeże Kości Słoniowej: Y. Fofana – Doue, Kossounou, O. Diomande, Operi – Diallo, Sangare, Kessie, Y. Diomande – Pepe, Bonny

Pierwszy gwizdek w tej rywalizacji rozbrzmi już o godzinie 21:00. Spotkanie zostanie rozegrany na obiekcie Lincoln Financial Field w Filadelfii, a arbitrem meczu będzie Glenn Nyberg.

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