Arsenal wziął na celownik byłego zawodnika Barcelony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Oscar Mingueza przykuł uwagę Arsenalu

Oscar Mingueza najprawdopodobniej rozstanie się z Celtą Vigo wraz z końcem obecnego sezonu. 26-letni prawy obrońca ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą tylko do 30 czerwca 2026 roku i nie planuje przedłużenia wygasającej umowy. Hiszpan chce spróbować nowego wyzwania, a jego celem jest pierwsza zagraniczna przeprowadzka w karierze. Wychowanek Barcelony wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, tym bardziej że ma stać się wolnym agentem.

Mierzący 184 centymetry wahadłowy może trafić do Premier League, o czym informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”. Według tego źródła jednym z klubów zainteresowanych jego usługami jest Arsenal. Londyńczycy rozważają wzmocnienie formacji defensywnej, a Mingueza wydaje się ciekawym kandydatem.

Sytuację zawodnika monitorują również Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle United oraz West Ham United, co zapowiada sporą rywalizację o podpis prawego obrońcy. Angielski kierunek wydaje się obecnie najbardziej realny, choć w przeszłości Mingueza był łączony także z Juventusem.

Czterokrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Barcelony, jednak pełnię swoich możliwości pokazał dopiero po przenosinach do Celty Vigo, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem. W rozgrywkach La Ligi rozegrał łącznie 165 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 15 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro, lecz wiele wskazuje na to, że najbliższego lata będzie dostępny za darmo.