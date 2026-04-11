Arsenal wziął na celownik byłego zawodnika Barcelony

21:51, 11. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Oscar Mingueza w letnim okienku transferowym prawdopodobnie zmieni klub. Jak podaje serwis TEAMtalk, prawy obrońca wzbudził zainteresowanie Arsenalu.

Oscar Mingueza
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Oscar Mingueza przykuł uwagę Arsenalu

Oscar Mingueza najprawdopodobniej rozstanie się z Celtą Vigo wraz z końcem obecnego sezonu. 26-letni prawy obrońca ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą tylko do 30 czerwca 2026 roku i nie planuje przedłużenia wygasającej umowy. Hiszpan chce spróbować nowego wyzwania, a jego celem jest pierwsza zagraniczna przeprowadzka w karierze. Wychowanek Barcelony wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, tym bardziej że ma stać się wolnym agentem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mierzący 184 centymetry wahadłowy może trafić do Premier League, o czym informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”. Według tego źródła jednym z klubów zainteresowanych jego usługami jest Arsenal. Londyńczycy rozważają wzmocnienie formacji defensywnej, a Mingueza wydaje się ciekawym kandydatem.

Sytuację zawodnika monitorują również Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle United oraz West Ham United, co zapowiada sporą rywalizację o podpis prawego obrońcy. Angielski kierunek wydaje się obecnie najbardziej realny, choć w przeszłości Mingueza był łączony także z Juventusem.

Czterokrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Barcelony, jednak pełnię swoich możliwości pokazał dopiero po przenosinach do Celty Vigo, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem. W rozgrywkach La Ligi rozegrał łącznie 165 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 15 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro, lecz wiele wskazuje na to, że najbliższego lata będzie dostępny za darmo.