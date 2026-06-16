Olise otrzymał ofertę marzeń. Jest nie do odrzucenia

Michael Olise wzbudza zainteresowanie gigantów, ale Bayern Monachium nie chce dopuścić do jego odejścia. Klub szykuje warunki, które mają zakończyć spekulacje o przyszłości Francuza.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern Monachium chce zatrzymać Olise

Michael Olise ma za sobą bardzo mocny okres w Bayernie Monachium. Jego forma nie przeszła bez echa. W ostatnich tygodniach skrzydłowy był łączony między innymi z Paris Saint Germain i Realem Madryt.

Bayern nie zamierza jednak otwierać drzwi do transferu. Według niemieckich mediów klub chce już teraz przedłużyć kontrakt z zawodnikiem i wyraźnie poprawić jego warunki finansowe.

Obecnie Olise ma zarabiać około 12 milionów euro brutto rocznie. Po uwzględnieniu bonusów kwota może wzrosnąć do 16 milionów euro. Bayern jest jednak gotów pójść znacznie dalej.

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Olise może zarabiać jak największe gwiazdy Bayernu

Według informacji podanych przez „Bild” mistrz Niemiec zaoferował Francuzowi około 22 miliony euro rocznie. To poziom zbliżony do wynagrodzeń Harry’ego Kane’a i Jamala Musiali, czyli największych gwiazd Bayernu.

Dla innych klubów to jasny sygnał. Olise nie ma być piłkarzem wystawionym na sprzedaż, nawet przy bardzo wysokiej ofercie. Bayern traktuje go jako jedną z najważniejszych postaci swojego projektu.

– W klubie Olise ma być postrzegany jako zawodnik bez ceny, a nie piłkarz, którego można sprzedać przy wysokiej propozycji – podają niemieckie media.

Bayern chce też uprzedzić możliwy wzrost zainteresowania po mistrzostwach świata w 2026 roku. Olise ma odgrywać ważną rolę w reprezentacji Francji, a dobre występy na turnieju mogłyby jeszcze bardziej zwiększyć presję ze strony innych klubów.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by Francuz miał opuścić Bundesligę latem. Jeśli Bayern rzeczywiście przedstawi mu ofertę na takim poziomie, Real Madryt i PSG będą miały bardzo trudne zadanie.