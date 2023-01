Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski w barwach Górnika Zabrze

Przemysław Wiśniewski robi zawrotną karierę w barwach Venzii i niedługo może opuścić klub na rzecz mocniejszego. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał, że obrońca bliski jest przenosin do Spezii.

Przemysław Wiśniewski zbiera bardzo dobre recenzje za swoją grę w barwach Venezii

Polak może wkrótce opuścić klub z Serie B na rzecz mocniejszej drużyny

Bliska pozyskania 24-latka jest Spezia

Polska kolonia w Spezii może się niedługo powiększyć

Zaledwie pół roku po transferze z Górnika Zabrze do Venezii Przemysław Wiśniewski może znów zmienić klub. I to dzięki swoim świetnym występom w barwach drużyny grającej na co dzień w Serie B. Polak z miejsca wskoczył do wyjściowego składu Venezii, która zmaga się niestety z poważnymi problemami. Klub zajmuje dopiero 17 miejsce w tabeli i grozi mu spadek do niższej ligi.

24-latek zbiera mimo to bardzo dobre recenzje, a jego osobą zainteresowało się już kilka zespołów z topowych lig europejskich. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał w środę, że stoper może niedługo zmienić klub. Venezia osiągnęła już w tej sprawie wstępne porozumienie ze Spezią. Kwota transferu ma wynieść 5 milionów euro. Jeśli dojdzie on do skutku, Wiśniewski w nowym klubie spotka się z rodakami – Jakubem Kiwiorem, Arkadiuszem Recą i Bartłomiejem Drągowskim.

🚨Przemysław Wiśniewski, który zbiera bardzo dobre recenzje w Venezii, blisko zmiany klubu! W ostatnich Venezia osiągnęła porozumienie ze Spezia. Cena ok. 5 milionów euro.



W grze jest jeszcze Montpellier i Werder Brema, ale pozostanie w Serie A najbliżej. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 11, 2023

Poza Spezią zainteresowane Przemysławem Wiśniewskim są również Montpellier i Werder Brema, ale najbliżej 24-latkowi jest do pozostania we Włoszech.

W tym sezonie Przemysław Wiśniewski wystąpił w 19 meczach Venezii. Ominęło go tylko jedno spotkanie ligowe, przeciwko Parmie.