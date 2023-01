PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Jeden z najgłośniejszych transferów ostatnich dni stał się faktem. Wout Weghorst pomyślnie przeszedł testy medyczne i został nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów. Manchester United tym samym wzmacnia pozycję napastnika przed drugą połową wymagającego sezonu.

Wout Weghorst został nowym zawodnikiem Manchesteru United

Czerwone Diabły pozyskały Holendra na zasadzie wypożyczenia

Napastnik spędzi na Old Trafford najbliższe sześć miesięcy

Luka po odejściu Ronaldo

Po odejściu Cristiano Ronaldo Manchester United musiał wzmocnić rywalizację na pozycji środkowego napastnika. Czerwone Diabły poszukiwały krótkoterminowego, a przede wszystkim dosyć taniego rozwiązania, dlatego można było wykluczyć wielomilionowe transfery gwiazd. Na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się Wout Weghorst, który miał już okazję poznać smak gry w Premier League.

Holender zaliczył 20 występów w koszulce Burnley i strzelił dwa gole. W lecie 2022 roku reprezentant Oranje po raz kolejny zmienił barwy klubowe i udał się na wypożyczenie do Turcji. Nowym pracodawcą mierzącego 1,97 m napastnika stał się Besiktas.

Nowy snajper na Old Trafford

W 18 meczach dla Czarnych Orłów 30-latek zdobył dziewięć bramek. Jego wpływ na grę ekipy z Vodafone Arena był na tyle duży, że Şenol Güneş nie wyobrażał sobie rozstania z napastnikiem. Wydawało się, że porozumienie na linii Besiktas-Burnley-Manchester United nie dojdzie do skutku, jednak ostatecznie Wout Weghorst zostanie zawodnikiem Manchesteru United. Czerwone Diabły zapłacą 16-krotnym mistrzom Turcji trzy miliony euro rekompensaty za skrócenie wypożyczenia, a Holender spędzi na Old Trafford najbliższe pół roku.

Burnley nie definiuje kariery. Napastnik marzeń United Kibice Manchesteru United przecierali oczy ze zdumienia: Wout Weghorst ma trafić na Old Trafford. 30-letni napastnik podczas swojej pierwszej przygody z Premier League zdobył dwie bramki w 20 spotkaniach, a jego drużyna nie zdołała uchronić się przed spadkiem. Jednak półroczna przygoda w Burnley nie definiuje postaci Holendra. Erik ten Hag doskonale wie, co robi. Wout Czytaj dalej…

Umowa United z The Clarets nie zawiera opcji wykupu. Vincent Kompany, trener ekipy z Turf Moor, ma w planach rozmowę z holenderskim snajperem i zapewne spróbuje przekonać go reprezentowania barw Burnley w kolejnym sezonie. Zespół prowadzony przez Belga obecnie plasuje się na 1. miejscu w tabeli Championship i pewnie zmierza do Premier League. Jednak jeżeli Wout Weghorst zaliczy obiecujące półrocze w koszulce The Red Devils, Erik ten Hag może poprosić władze United o transfer definitywny.