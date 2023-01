PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Kibice Manchesteru United przecierali oczy ze zdumienia: Wout Weghorst ma trafić na Old Trafford. 30-letni napastnik podczas swojej pierwszej przygody z Premier League zdobył dwie bramki w 20 spotkaniach, a jego drużyna nie zdołała uchronić się przed spadkiem. Jednak półroczna przygoda w Burnley nie definiuje postaci Holendra. Erik ten Hag doskonale wie, co robi.

Wout Weghorst jest łączony z powrotem do Premier League. Holender ma zostać zawodnikiem Manchesteru United

Chociaż do porozumienia na linii United-Besiktas-Burnley daleka droga, wiele wskazuje na to, że mierzący 197 cm napastnik trafi na Old Trafford

Dlaczego Erik ten Hag ma naciskać na pozyskanie 30-latka?

Ze spadkowicza do czołówki ligi?

Wout Weghorst w Premier League dał się poznać jako… ogromne rozczarowanie. I to nie tylko ze względu na wzrost. Mierzący 1,97 m napastnik trafił na Turf Moor w zimowym okienku transferowym i miał pomóc The Clarets w wywalczeniu utrzymania w lidze. Dwa gole i trzy asysty w 20 meczach nie odmieniły sytuacji Burnley, które po sezonie 21/22 pożegnało się z najwyższą klasą rozgrywkową. Holender, który miał idealnie wpasować się w “angielski futbol” i styl gry dwukrotnych mistrzów kraju, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Transfer za 17,5 mln euro należało zapisać po stronie strat. Po nieudanym półroczu na Wyspach Weghorst został wypożyczony do Turcji.

Wout Weghorst had a tough time in the Premier League last season. pic.twitter.com/CJkKlmF2cd — ESPN UK (@ESPNUK) January 8, 2023

W barwach Besiktasu reprezentant Oranje radzi sobie co najmniej przyzwoicie – w 16 starciach ośmiokrotnie wpisał się na listę strzelców i zaliczył cztery ostatnie podania. W Stambule bez wątpienia nie mają powodów, by narzekać na występy 30-latka. Jednak “pozaboiskowe” zachowanie Holendra wzbudza potężne kontrowersje. Po ostatnim gwizdku pojedynku z Kasimpasą Wout Weghorst postanowił… pożegnać się z kibicami zgromadzonymi na Vodafone Park. “Transfer do United jest pewny”, ogłosiły angielskie media. Natomiast Senol Gunes, szkoleniowiec Czarnych Orłów, otwarcie stwierdził, że Holendra nadal należy traktować jako zawodnika 16-krotnych mistrzów Turcji.

Perfekcyjny kandydat

Czy zamieszanie, jakie powstało wokół postaci byłego piłkarza Burnley, ma jakiekolwiek uzasadnienie? Wprawdzie pobyt na Turf Moor nie przysporzył Wehgorstowi wielu fanów, jednak holenderski napastnik wydaje się idealnym uzupełnieniem kadry Manchesteru United. Co sprawia, że kandydatura 30-latka perfekcyjnie wpisuje się w aktualne założenia klubu z Old Trafford?

Styl gry i warunki fizyczne

Wout Weghorst, mimo pozornie ograniczających go warunków fizycznych, wcale nie jest napastnikiem jednowymiarowym, chociaż umiejętność odnalezienia się w szesnastce i gra w powietrzu to jego cechy wyróżniające. W koszulce Besiktasu trzy gole strzelił głową, cztery prawą nogą, a dwa lewą. Wszystkie bramki padły po próbach z obrębu pola karnego, ale nie sposób uznać je za jednakowe. Trafienie po szybkim ataku (Ümraniyespor), bramka po minięciu golkipera (Ümraniyespor), uderzenie pod poprzeczkę po 33 sekundach od rozpoczęcia meczu (Hatayspor) czy efektowny “szczupak” (Karagümrük) – turecka Süper Lig niekoniecznie należy do najbardziej wymagających rozgrywek w Europie, jednak warto zauważyć wszechstronność Holendra.

🚨🇳🇱 Weghorst impressed at Burnley, too, with his physical data and fitness levels. Against Wolves last season, he registered 57 pressures, the most by a player in a single Premier League game that season 😮😳 [@TheAthleticFC] #MUFC pic.twitter.com/RgoPsW5z3n — United Update (@UnitedsUpdate) January 8, 2023 Chociaż Weghorst nie mógł pochwalić się satysfakcjonującą liczbą trafień w barwach Burnley, warto zwrócić uwagę na to, jak często pressował

Oczywiście Erik ten Hag, zarzucając sieci na swojego rodaka, kieruje się także, a może nawet przede wszystkim, aspektami, z których słynie wychowanek Willema II Tilburg. 30-latek doskonale sprawdzi się w spotkaniach z drużynami grającymi defensywnie i będzie wartością dodaną w końcowych minutach wyrównanych starć. Stwierdzenie “F*ck it, Weghorst is in the box” bez wątpienia ma charakter humorystyczny, jednak jednocześnie absolutnie nie mija się z prawdą. Eriksen, Bruno czy Shaw tylko czekają, by zrobić użytek ze 197 centymetrów przed bramką przeciwnika.

“Znajomość” przez trenera i znajomość ligi

Wprawdzie Wout Weghorst nigdy nie miał okazji współpracować z Erikiem ten Hagiem, ale obecny szkoleniowiec Manchesteru United przez trzy sezony mógł bacznie przyglądać się jego występom na boiskach Eredivisie. Holenderski trener wie o rosłym napastniku najprawdopodobniej wszystko. A co najważniejsze, dzieli z nim narodowość. To niesamowicie ważny aspekt w przypadku zimowych transferów i pozwala ograniczyć czas potrzebny na aklimatyzację.

🚨 Wout Weghorst’s transfer to Man Utd will be ‘done today’ after extraordinary offer. pic.twitter.com/WrwUQr7iHe — SPORTbible (@sportbible) January 10, 2023

Weghorst powinien wejść do szatni Czerwonych Diabłów niemal z marszu, o czym decyduje nie tylko paszport tożsamy z paszportem menedżera United, ale także znajomość ligi. 30-latek zdołał już poznać specyfikę Premier Leeague. I to w najtrudniejszej możliwej konfiguracji warunków. Półroczny pobyt w szeregach krytykowanego za styl gry i walczącego o utrzymanie Burnley to prawdziwa szkoła piłkarskiego życia. Na Turf Moor mógł liczyć na asysty Connora Robertsa czy Dwighta McNeila, natomiast na Old Trafford jego nóg i głowy będą szukać Bruno Fernandes czy Christian Eriksen.

Aktualna sytuacja w klubie

Nie jest tajemnicą, że Manchester United może zmienić właściciela. Avram Glazer w połowie grudnia w rozmowie z The Athletic zdradził, że “proces w odpowiednim tempie posuwa się naprzód”. O ile nie sposób wskazać, kiedy faktycznie nastąpi sprzedaż klubu, o tyle z całą pewnością można stwierdzić, że obecni włodarze nie są skorzy do nadmiernych inwestycji w przeddzień potencjalnego rozstania. Dlatego Erik ten Hag, jeżeli przed decydującym momentem sezonu i walką na kilku frontach chce uzupełnić kadrę, musi szukać jak najmniej kosztownych rozwiązań. A takim wydaje się wypożyczenie Weghorsta.

🆚 Wout Weghorst's rank vs Man United's current squad in league action this season:



⚽ Goals – 8 🥇

🅰️ Assists – 4 🥈

🏹 Shots – 52 🥇

🔐 Key passes – 18 4️⃣

👥 Aeriel duels won – 87 🥇

🤤 Dribbles – 8 🥉

🌡️ WS Rating – 7.34 🥇 pic.twitter.com/lF8zAk2eiT — WhoScored.com (@WhoScored) January 9, 2023

Na Old Trafford próżno szukać napastnika w typie Holendra. W szatni Czerwonych Diabłów nie ma już Cristiano Ronaldo, który mógł pełnić funkcję dziewiątki, natomiast Anthony Martial nie jest typem bezwzględnego egzekutora. Wout Weghorst może być tym, kim Luuk de Jong był dla Barcelony. Z tym zastrzeżeniem, że były zawodnik Burnley przy Sir Matt Busby Way powinien otrzymać zdecydowanie więcej minut niż jego rodak na Camp Nou.