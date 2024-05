Legia z wielką ofertą dla napastnika ligowego rywala. Będzie hit?

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Yuri Ribeiro i Erik Exposito

Legia solidnie zapłaci ligowej gwieździe

Letnie okienko to dla wieku ekip czas przebudowy. Legia Warszawa także będzie musiała przeorganizować szatnię. Z Łazienkowską pożegna się Josue, co uwolni środki na pozyskanie nowej gwiazdy. Do stolicy Polski ma trafić piłkarz, który obecnie reprezentuje barwy ligowego rywala. Jednak wraz z końcem sezonu stanie się on wolnym zawodnikiem.

Mowa o Eriku Exposito. Nie jest tajemnicą, iż Hiszpan nie przedłuży kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Dzięki temu może negocjować z nowym pracodawcą. Tę sytuację chce wykorzystać Legia, która zamierza wzmocnić siłę ognia. O ile napastnik otrzyma satysfakcjonującą ofertę, może pozostać w PKO BP Ekstraklasie i dołączyć pod skrzydła Goncalo Feio.

Ile Legia ma zaproponować Exposito? O tym informuje Tomasz Włodarczyk. 700 tys. euro za sezon gry plus bonus za podpisanie umowy z Wojskowymi, co łącznie ma dać nawet około miliona euro. – To więcej niż do tej pory miał Josue – dodaje redaktor naczelny portalu Meczyki.pl.

Erik Exposito w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy zdobył 18 bramek i zanotował pięć asyst. Graczem wrocławian jest od lata 2019 roku.

Zobacz także: Legia Warszawa planuje wielkie wzmocnienia! Celuje w czołowych strzelców Ekstraklasy