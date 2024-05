Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alex Baena

Alex Baena przymierzany do Aston Villi

Alex Baena rozgrywa bardzo dobry sezon, czego efektem są następujące statystyki – 5 bramek i aż 17 asyst w 44 spotkaniach. Świetna postawa ofensywnego pomocnika w lidze hiszpańskiej nie przechodzi bez uwagi europejskich gigantów. 22-latek jakiś czas temu był łączony z takimi klubami jak FC Barcelona oraz Tottenham Hotspur, ale wydaje się, że w tym momencie największe szanse na pozyskanie gwiazdy Villarrealu ma Aston Villa.

Duma Katalonii ma bowiem problemy finansowe, natomiast Koguty nie zagrają w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że z kolei drużyna prowadzona przez Unaia Emery’ego zapewniła sobie występy w przyszłej edycji Champions League, co może skusić Alexa Baenę. Dwukrotny reprezentant Hiszpanii w najbliższym letnim okienku transferowym może poszukać nowego wyzwania, a przeprowadzka do Premier League na pewno takim by była.

Wychowanek Żółtej Łodzi Podwodnej w ostatnim wywiadzie przyznał, że byłby otwarty na przenosiny do Barcelony, lecz w tym przypadku na drodze stoją finanse. – Bardzo chciałbym grać dla Barcelony! To jedno z moich największych piłkarskich marzeń. Barca jest najlepszym zespołem na świecie. W kontrakcie z Villarrealem mam zapisaną klauzulę odstępnego. Żeby mnie sprowadzić, trzeba zapłacić 60 milionów euro – powiedział Alex Baena w programie “Carrusel Deportivo”.