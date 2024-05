Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Kroos i Modrić mogą zostać w Realu. Decyzja należy do nich

Przyszłość Toniego Kroosa oraz Luki Modricia jest tematem medialnych plotek na Półwyspie Iberyjskim. W prasie pojawiły się chyba już wszystkie scenariusze dotyczące legend Realu Madryt – od podpisania nowych umów, po odejście obu zawodników. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Jose Felix Diaz z hiszpańskiego dziennika “MARCA”. Według tego dziennikarza włodarze Królewskich podjęli już decyzję.

Zarząd Los Blancos podobno przygotowuje ofertę przedłużenia kontraktu zarówno dla Niemca, jak i Chorwata. Klub po konsultacjach z Carlo Ancelottim zdecydował, że chce zatrzymać obu pomocników. Ostatnie słowo będzie jednak należało do samych zawodników. Toni Kroos oraz Luka Modrić najprawdopodobniej otrzymają propozycje rocznych umów – ich dotychczasowe kontrakty wygasają po obecnym sezonie.

Kroos i Modrić to absolutne legendy Realu Madryt, które od lat stanowią o sile linii środkowej stołecznego zespołu. Starszy z duetu chorwacki weteran w aktualnej kampanii z reguły pełni rolę rezerwowego, ale gdy podnosi się z ławki, to bardzo często daje swojej drużynie coś ekstra. 108-krotny reprezentant Niemiec to natomiast wciąż jeden z najlepszych piłkarzy w składzie mistrza La Ligi.