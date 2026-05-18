Raphinha oddał hołd Lewandowskiemu. Te słowa zapamięta na zawsze

07:44, 18. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Jijantes / BarcaInfo

Robert Lewandowski nie zagra już w barwach FC Barcelony na Spotify Camp Nou. Polak pożegnał się z klubem oraz kibicami. Po ostatnim meczu hołd oddał mu Raphinha, cytowany przez profil BarcaInfo.

PressFocus Na zdjęciu: Raphinha i Robert Lewandowski

Raphinha pożegnał Lewandowskiego. Piękne słowa o Polaku

Robert Lewandowski w niedzielę 17 maja 2026 roku po raz ostatni założył koszulkę FC Barcelony w meczu na Spotify Camp Nou. Starcie z Betisem było pożegnaniem napastnika z katalońskim klubem. Po spotkaniu na murawie odbyła się specjalna uroczystość, jaką zorganizowała Blaugrana. 37-latek przemówił do kibiców, dziękując za wspólnie spędzone cztery lata.

Nie zabrakło również wypowiedzi kolegów z drużyny. W rozmowie z Jijantes w pięknych słowach karierę Lewandowskiego w Barcelonie podsumował Raphinha. Brazylijczyk oddał mu wręcz hołd, sugerując, że jego dziedzictwo na zawsze pozostanie w klubie.

Od pierwszego dnia był wzorem do naśladowania. Gra u jego boku to była prawdziwa przyjemność. Robert Lewandowski pozostawia po sobie same dobre rzeczy, jest wzorem do naśladowania. Jego podejście do pracy, strzelone bramki… Pozostaje nam tylko mu podziękować – jego dziedzictwo na zawsze pozostanie w tym klubie – powiedział Raphinha.

Lewandowski wiele nam dał dzięki swoim bramkom, pracy i doświadczeniu. Taki hołd to dla niego najsprawiedliwsza nagroda. Szkoda, że nie udało mu się strzelić gola, ale najważniejsze jest to, jak bardzo go cenimy – dodał.

Raphinha i Lewandowski trafili do Barcelony w tym samym czasie, czyli latem 2022 roku. Razem mogli świętować aż trzy mistrzostwa Hiszpanii w ciągu czterech lat oraz trzy Superpuchary Hiszpanii i jeden Puchar Króla.

