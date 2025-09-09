Nottingham Forest nie czekał długo. Nowy trener już ogłoszony!

Nottingham Forest wybrał już nowego trenera. Klub po zwolnieniu Nuno Espirito Santo szybko zakomunikował, kto zajmie jego miejsce. Informacja pojawiła się w klubowych mediach.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Nottingham Forrest

Ange Postecoglou został nowym menedżerem Nottingham Forest

Nottingham Forest w nocy z poniedziałku na wtorek zwolnił trenera. Tym samym została podjęta decyzja, która już od dłuższego czasu wisiała w powietrzu. Tajemnicą poliszynela było to, że Nuno Espirito Santo pozostawał w konflikcie z właścicielem klubu. Bez szkoleniowca drużyna z City Ground nie pozostawała jednak długo.

„Klub Nottingham Forest z przyjemnością potwierdza nominację Ange Postecoglou na stanowisko trenera pierwszego zespołu. Postecoglou jest trenerem od ponad 25 lat, a do Trentside dołącza z doświadczeniem w regularnej rywalizacji i zdobywaniu trofeów na najwyższym poziomie” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe ekipy z Premier League.

60-latek wraca do pracy trenerskiej po zaledwie kilku miesiącach przerwy. Urodzony w Atenach szkoleniowiec w czerwcu rozstał się z Tottenhamem Hotspur. Wcześniej natomiast prowadził Celtic oraz pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Australii.

Tymczasem już w najbliższy weekend Nottingham czeka bardzo trudne wyzwanie. Drużyna z City Ground zmierzy się na wyjeździe z Arsenalem. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 13:30. W czterech ostatnich meczach między drużynami trzykrotnie górą byli Kanonierzy, a raz padł remis. Nottingham po raz ostatni pokonał Arsenal w maju 2023 roku.

