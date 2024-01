Nottingham Forest szuka wzmocnień. Na radarze perła Ajaxu

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Carlos Forbs

Carlos Forbs może zmienić klub

Skrzydłowy Ajaxu Amsterdam trafił na radar Nottingham Forest

Klub Premier League chciałby wzmocnić atak

Carlos Forbs na radarze Nottingham Forest

Nottingham Forest zajmuje obecnie 16. miejsce w Premier League i ma niewielką przewagę nad strefą spadkową. W związku z tym klub chciałbym wzmocnić skład, aby uniknąć degradacji. Jak informuje The Athletic, na radar trafił Carlos Forbs z Ajaxu Amsterdam. 19-letni Portugalczyk jest wyceniany na około 10 milionów euro.

Carlos Forbs to zawodnik, który piłkarsko kształtował się w Manchesterze City. Latem 2023 roku w poszukiwaniu regularnej gry postanowił przenieść się do Ajaxu Amsterdam. W Holandii wystąpił w 25 meczach, zdobył w nich 2 gole i zanotował 4 asysty. Jednak daleko mu do pierwszego składu, co ponownie może skłonić skrzydłowego do zmiany barw klubowych.