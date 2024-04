ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi negocjował z Ajaksem

Xavi mimo oficjalnej zapowiedzi o rozstaniu z FC Barceloną po zakończeniu obecnego sezonu postanowił zmienić zdanie. Hiszpan na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej potwierdził, że w przyszłej kampanii wciąż będzie trenerem Dumy Katalonii.

Na jaw wyszły jednak zaskakujące informację ws. negocjacji Xaviego ze słynnym klubem. Jak poinformował De Telegraaf jeszcze przed zmianą decyzji 44-latek prowadził rozmowy z Ajaksem w celu objęcia posady trenera od przyszłego sezonu. Negocjację były na tak dalekim etapie zaawansowania, że klub z Amsterdamu jest zaskoczony postawą opiekuna FC Barcelony. Holendrzy nie rozumieją zachowania trenera, który zakomunikował im, że potrzebuje roku przerwy, a następnie zdecydował się na kontynuację pracy na Camp Nou.

Wobec nagłej zmiany zdania Ajax musi wciąż prowadzić poszukiwania nowego trenera. Niewykluczone, że po fiasku w negocjacjach z Xavim klub zwróci się do Erika ten Haga bądź Grahama Pottera. Według De Telegraaf na liście życzeń znajduje się również Francesco Farioli.

Za zespołem z Amsterdamu bardzo rozczarowujące miesiące. Ajax zaliczył jeden z najgorszych startów w lidze w historii klubu. Co więcej, w przyszłym sezonie zabraknie ich w Lidze Mistrzów, bowiem nie mają już szans na awans do najlepszej trójki w Eredivisie. Aktualnie zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Nijmegen, które plasuje się na szóstym miejscu, traci do nich tylko dwa oczka oraz ma jeden mecz rozegrany mniej.